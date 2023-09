36 Forus-Zerkleinerer gehen nach Japan

Nächster Artikel

Anlässlich des 18. MBI-Stahltags, am 19. und 20. September 2023 in Frankfurt, hob Sebastian Will, Mitglied im geschäftsführenden Präsidiums des bvse, die besondere Bedeutung des Stahlschrotts für die anstehende Transformation zu einer CO₂-neutralen Wirtschaft hervor.