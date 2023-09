Continental setzt wiedergewonnenen Industrieruß in Serienproduktion von Vollreifen ein

Seit Kurzem erhalten im Continental-Reifenwerk in Korbach, Hessen, neu produzierte Super Elastic Vollreifen rückgewonnenen Industrieruß (rCB).

Vollreifen wie der SC20+ von Continental enthalten dank ihres hohen Naturkautschukanteils bereits heute einen Anteil nachwachsender und recycelter Materialien von rund 60 Prozent. Bis spätestens 2050 beabsichtigt Continental 100 Prozent nachhaltige Materialien in ihren Reifenprodukten einzusetzen.

Der rückgewonnene Industrieruß stammt von Pyrum. Das Unternehmen zersetzt Altreifen in Industrieöfen durch ein spezielles Pyrolyseverfahren in ihre einzelnen Bestandteile. Auf diesem Weg können wertvolle Rohstoffe, die in Altreifen enthalten sind, extrahiert und recycelt werden. Vollreifen haben eine hohe Tragfähigkeit, sind extrem stabil, pannensicher, wartungsfrei und äußerst wirtschaftlich. Vollreifen kommen vorwiegend im Material Handling bei Gabelstaplern, Flughafenfahrzeugen, Schwertransportfahrzeugen, Seitenstaplern, Plattformwagen und anderen Industriefahrzeugen zum Einsatz.

Die meisten Gabelstapler in der Intralogistik werden bereits elektrisch angetrieben. Wichtig ist daher Reichweite und Ladezeit der eingesetzten Batterie. Reifen mit geringem Rollwiderstand können helfen, den Energieverbrauch von elektrisch angetriebenen Gabelstaplern gering zu halten und so zu mehr Reichweite des Fahrzeugs beitragen.

Für eine hohe Energieeffizienz und damit einen niedrigen Rollwiderstand ist die Gummimischung entscheidend: Wertvolle natürliche Ressourcen können eingespart und der Energieverbrauch der Spezialfahrzeuge reduziert werden.

Industrieruß ist dabei eine wichtige Ressource, die sowohl in der Reifenproduktion als auch in der Herstellung anderer industrieller Gummiprodukte als Füllstoff eingesetzt wird. Der gezielte Einsatz von Ruß in Gummimischungen erhöht die Stabilität, Festigkeit und Haltbarkeit von Reifen.

Künftig soll der rückgewonnene Industrieruß auch bei weiteren Mischungen von Continental Anwendung finden. Gemeinsam arbeitet der Reifenhersteller mit Pyrum derzeit daran, das Recycling von Altreifen durch Pyrolyse weiter zu optimieren und auszubauen.