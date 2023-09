Aha übernimmt zwei weitere Sammelfahrzeuge von Zoeller

Eine Batterie mit 85 kWh ist im Fahrzeug dort verbaut, wo sonst der Verbrennungsmotor saß. Der Elektroantrieb sitzt zwischen der Vorder- und Hinterachse. Um eine ausreichende und sichere Reichweite zu gewährleisten, sind die Fahrzeuge zusätzlich mit einer Brennstoffzelle ausgestattet, die mit Wasserstoff betrieben wird. Bei Bedarf erzeugt die Brennstoffzelle elektrische Energie und speist die Batterie. Ein weiteres, sehr bedeutendes Plus, ist die Rekuperation.

Während einer täglichen Tour leert ein Sammelfahrzeug je nach Revier mehrere Hundert Abfallbehälter. Dazu müssen die Gefäße jeweils angefahren werden. Das Fahrzeug stoppt (bremst), um die Gefäße zu leeren, durch Rekuperation kann die Bremsenergie zurück in den Akku gespeichert werden.

Der Hersteller der Sammelfahrzeuge kann je nach Bedarf eine bis drei Brennstoffzellen in den Bluepower-Fahrzeugen verbauen. Um den Bedarf an Leistungsreichweite zu ermitteln, führt Zöller dazu über 14 Tage eine Datensammlung vor Ort durch und untersucht so das Revier, mit dem Ergebnis, dass der Anwender ein optimal konfiguriertes Fahrzeug erhält.