Aktive Verpackung aus Käseabfällen

Dem Verband der Landwirtschafts- und Lebensmittelunternehmen der Region Valencia (FEDACOVA), Aimplas, der Universität Valencia, ADM Biopolis und den Käsereien Dehesa Dos Hermanas und La Cabezuela ist es gelungen, Molke in Form einer innovativen natürlichen aktiven Verpackung mit antimykotischen Eigenschaften und als probiotische Zutat für Tierfutter wieder in kleine Unternehmen der Käseindustrie einzuführen.

Dies ist das Endergebnis des Forschungsprojekts Go Orleans, das die Wiederverwendung eines Abfallprodukts ermöglicht, das derzeit in kleinen und mittleren Käsereien verschwendet wird und aufgrund seiner hohen organischen Belastung auch Umweltprobleme verursacht. Dank dieses Projekts konnte Molke verwertet werden, um die Konservierung des Käses selbst zu verbessern, die Lebensmittelverschwendung zu verringern und zur Tiergesundheit beitragende probiotische Zusätze für Viehfutter zu liefern.

Konkret hat Aimplas auf der Basis von Molke eine aktive Beschichtung mit antimykotischen Eigenschaften entwickelt, mit der die Haltbarkeit von Käse um 25 bis 50 % verlängert werden kann. Diese aktive Beschichtung wurde durch herkömmliche Drucktechniken in die Verpackung integriert. Die Universität Valencia hat sich mit der Auswahl der in der Molke vorhandenen antimykotischen Stämme befasst, um durch Fermentation bioaktive Inhaltsstoffe zu gewinnen. ADM Biópolis hat seinerseits die probiotische Kapazität der aus der Molke extrahierten Wirkstoffe bestimmt und ihre Integration in Tierfutter bewertet.

Die Käsereien La Cabezuela in Madrid und Dehesa Dos Hermanas in Huelva haben die Molke geliefert, die Käsesorten ausgewählt und die neue Verpackung validiert, die nicht nur eine der effizientesten Lösungen gegen Lebensmittelverschwendung ist, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der käseproduzierenden Unternehmen stärkt und die Innovation in der Milchwirtschaft fördert.

So ermöglichen natürliche aktive Verpackungen die Kommerzialisierung gesünderer, ohne synthetische Konservierungsstoffe hergestellter Produkte, die die Haltbarkeit von Käse verlängern und somit neue Geschäftsmöglichkeiten mit Kunden in entlegeneren Regionen eröffnen. Auf diese Weise werden dank des Einsatzes von Innovation und Technologie Lösungen für kleine Käsereien angeboten, die in Spanien mehr als 90 % der käseproduzierenden Unternehmen ausmachen.