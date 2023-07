Europäischer Green Deal: Nachhaltigere Nutzung der natürlichen Ressourcen von Pflanzen und Böden

Ein Gesetz zur Bodenüberwachung soll die EU auf den Weg zu gesunden Böden bis 2050 bringen, indem Daten über den Gesundheitszustand der Böden gesammelt und Landwirten und anderen Bodenbewirtschaftern zur Verfügung gestellt werden. Das Gesetz macht außerdem eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung zur Norm und befasst sich mit Situationen, in denen unannehmbare Gesundheits- und Umweltrisiken aufgrund von Bodenverunreinigungen bestehen. Die heutigen Vorschläge werden auch Innovation und Nachhaltigkeit fördern, indem sie die sichere Nutzung des technischen Fortschritts bei neuen Genomtechniken ermöglichen, um die Entwicklung klimaresistenter Pflanzen zu ermöglichen und den Einsatz chemischer Pestizide zu verringern, und indem sie nachhaltigeres, hochwertigeres und vielfältigeres Saatgut und Vermehrungsmaterial für Pflanzen und Wälder sicherstellen. Schließlich werden auch neue Maßnahmen zur Verringerung von Lebensmittel- und Textilabfällen vorgeschlagen, die zu einer effizienteren Nutzung natürlicher Ressourcen und einer weiteren Verringerung der Treibhausgasemissionen aus diesen Sektoren beitragen werden.

Diese Maßnahmen sollen langfristig wirtschaftliche, soziale, gesundheitliche und ökologische Vorteile für alle bringen. Indem sie für widerstandsfähigere natürliche Ressourcen sorgen, unterstützen die neuen Vorschriften insbesondere die Menschen, die direkt von Land und Natur leben. Sie werden zu florierenden ländlichen Gebieten, zur Ernährungssicherheit und zu einer widerstandsfähigen und florierenden Bioökonomie beitragen, die EU an die Spitze von Innovation und Entwicklung bringen und helfen, den Verlust der biologischen Vielfalt umzukehren und sich auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten.

Ein neues EU-Gesetz zur Aufwertung des Bodens und seiner Ressourcen

60 bis 70 % der Böden in der EU sind derzeit ungesund. Darüber hinaus werden jedes Jahr eine Milliarde Tonnen Boden durch Erosion weggeschwemmt, was bedeutet, dass die verbleibende fruchtbare Oberschicht schnell verschwindet. Die mit der Bodendegradation verbundenen Kosten werden auf über 50 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Der Vorschlag für die erste EU-Rechtsvorschrift über Böden enthält eine harmonisierte Definition des Begriffs „Bodengesundheit“, schafft einen umfassenden und kohärenten Überwachungsrahmen und fördert eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung und die Sanierung kontaminierter Standorte. Der Vorschlag vereint mehrere Quellen für Bodendaten unter einem Dach, indem er Bodenproben aus der EU-Rahmenerhebung über die Bodennutzung und -bedeckung (LUCAS) mit Satellitendaten von Copernicus sowie mit nationalen und privaten Daten kombiniert. Ziel ist es, bis zum Jahr 2050 gesunde Böden in der EU zu erreichen, im Einklang mit dem Ziel der EU, die Umwelt nicht zu verschmutzen. Die Bodendaten werden Innovationen, technologische und organisatorische Lösungen, insbesondere für landwirtschaftliche Praktiken, unterstützen.

Sie sollen Landwirten und anderen Landbesitzern helfen, die am besten geeigneten Behandlungsmethoden anzuwenden und die Bodenfruchtbarkeit und die Erträge zu steigern, während der Wasser- und Nährstoffverbrauch minimiert wird. Darüber hinaus werden diese Daten unser Verständnis von Trends bei Dürren, Wasserrückhalt und Erosion verbessern und so die Katastrophenprävention und das Katastrophenmanagement stärken. Gesunde Böden und bessere Daten bieten Landwirten und Landbewirtschaftern zusätzliche Einkommensmöglichkeiten: Sie können für die Kohlenstoffbewirtschaftung belohnt werden, Zahlungen für Ökosystemleistungen erhalten oder den Wert gesunder Böden und der auf ihnen erzeugten Lebensmittel steigern. Der Vorschlag erlegt den Landbesitzern und Landbewirtschaftern, einschließlich der Landwirte, keine direkten Verpflichtungen auf.

Die Mitgliedstaaten werden positive und negative Praktiken für die Bodenbewirtschaftung festlegen. Sie werden auch Regenerationsmaßnahmen festlegen, um geschädigte Böden auf der Grundlage nationaler Bodengesundheitsbewertungen wieder in einen gesunden Zustand zu versetzen.Diese Bewertungen werden auch in andere EU-Politiken einfließen, wie LULUCF, GAP und Wasserwirtschaft.

In dem Vorschlag wird ferner gefordert, dass die Mitgliedstaaten unannehmbare Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund von Bodenverunreinigungen nach dem Verursacherprinzip angehen. Die Mitgliedstaaten müssen kontaminierte Standorte ermitteln, untersuchen, bewerten und sanieren.

Widerstandsfähigere Lebensmittelsysteme mit neuen Genomtechniken

Landwirte und Züchter benötigen Zugang zu modernsten Innovationen. Neue Technologien können dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft zu erhöhen und die Ernten vor den Auswirkungen des Klimawandels, dem Verlust der biologischen Vielfalt und der Umweltzerstörung zu schützen. Neue genomische Techniken (NGT) sind innovative Instrumente, die dazu beitragen, die Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit unseres Lebensmittelsystems zu erhöhen. Sie ermöglichen die Entwicklung verbesserter Pflanzensorten, die klimaresistent und schädlingsresistent sind, die weniger Düngemittel und Pestizide benötigen und höhere Erträge gewährleisten können.

In den meisten Fällen führen diese neuen Techniken zu gezielteren, präziseren und schnelleren Veränderungen als herkömmliche Techniken, während gleichzeitig eine Kulturpflanze angebaut wird, die dem entspricht, was mit klassischen Techniken wie Saatgutauswahl und Kreuzung hätte erreicht werden können.

Nachhaltigeres und vielfältigeres Reproduktionsmaterial für Pflanzen und Wälder

Der europäische Saatgutsektor ist der größte Exporteur auf dem globalen Saatgutmarkt (20 % des Weltmarktes mit einem geschätzten Wert von 7–10 Milliarden Euro und 7.000 Unternehmen, größtenteils KMU). Es sei wichtig, dass die Rechtsvorschriften mit der Entwicklung der Wissenschaft Schritt halten. Mit diesem Vorschlag werden die geltenden Vorschriften, von denen einige mehr als 50 Jahre alt sind, aktualisiert und vereinfacht.

Die vorgeschlagene Verordnung über die Erzeugung und das Inverkehrbringen von pflanzlichem und forstlichem Vermehrungsmaterial wird die Vielfalt und die Qualität von Saatgut, Stecklingen und anderem pflanzlichem Vermehrungsmaterial (PRM) erhöhen. Sie wird stabile Erträge garantieren, indem sie Pflanzensorten durch Nachhaltigkeitsprüfungen zukunftssicher macht (z. B. Krankheitsresistenz). Das Saatgut wird auch besser an die Belastungen des Klimawandels angepasst sein und dazu beitragen, die genetische Vielfalt der Kulturpflanzen zu erhalten und die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Der Vorschlag wird Bürokratie abbauen und die Effizienz und Wirksamkeit der Registrierungs- und Zertifizierungssysteme erhöhen.

Beim forstlichen Vermehrungsgut werden wir dazu beitragen, dass der richtige Baum am richtigen Ort gepflanzt wird, damit die Wälder besser an den Klimawandel angepasst sind. Die Baumzucht ermöglicht es, die Anpassung der Wälder an den Klimawandel zu beschleunigen und so ihre weitere Produktivität in der Zukunft zu gewährleisten.

Verringerung von Lebensmittel- und Textilabfällen

In der EU werden jedes Jahr fast 59 Millionen Tonnen Lebensmittel (131 kg/Einwohner) mit einem geschätzten Marktwert von 132 Milliarden Euro verschwendet. Mehr als die Hälfte der Lebensmittelabfälle (53 %) fallen in den Haushalten an, gefolgt von der verarbeitenden und produzierenden Industrie (20 %). Die Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung ist ein dreifacher Gewinn: Sie spart Lebensmittel für den menschlichen Verzehr und trägt damit zur Ernährungssicherheit bei. Sie hilft Unternehmen und Verbrauchern, Geld zu sparen, und sie verringert die Umweltauswirkungen von Lebensmittelproduktion und -verbrauch.

Um die Fortschritte der EU zu beschleunigen, schlägt die Kommission vor, dass die Mitgliedstaaten bis 2030 die Lebensmittelverschwendung in der Verarbeitung und Herstellung um 10 % und im Einzelhandel und beim Verbrauch (Restaurants, Lebensmitteldienste und Haushalte) um 30 % (pro Kopf) reduzieren.