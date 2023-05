Mercedes-Benz Trucks übergibt erste batterieelektrische eEconic an FES

Nach dem erfolgreichen Praxisbetrieb erfolgte nun im Rahmen einer gemeinsamen Presseveranstaltung in Frankfurt die Übergabe der ersten sechs von insgesamt acht Serienfahrzeugen des eEconic. Die FES ist das größte Entsorgungsunternehmen der Rhein-Main-Region. Die Gesellschaft gehört zu 51 Prozent der Stadt Frankfurt und zu 49 Prozent der Firma Remondis. Der vollelektrische eEconic feierte Ende Mai 2022 auf der IFAT, der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, seine Premiere und ging in der zweiten Jahreshälfte 2022 in die Serienproduktion.

Joachim Schlereth, Leiter Vertrieb und Services Lkw Mercedes-Benz und FUSO Deutschland: „Der eEconic ist durch seine lokale CO₂-Neutralität und seine geringen Geräuschemissionen prädestiniert für den kommunalen Einsatz mit häufigem Stop-and-Go-Betrieb. Wir freuen uns sehr, dass unser batterieelektrischer Müllentsorgungsprofi jetzt Teil der FES-Flotte ist.“

Dirk Remmert, Geschäftsführer FES: „Die positiven Erfahrungen mit dem Vorserienfahrzeug und eine gute Portion Vertrauen, das aus langjähriger und solider Geschäftsbeziehung erwachsen ist, haben uns darin bestärkt, als nachhaltiges Unternehmen der Abfallwirtschaft unseren Fuhrpark um die Serienausführungen des eEconic zu ergänzen. Das Fahrzeug passt zudem perfekt zu unseren betrieblichen Anforderungen sowie in unser Ladekonzept, bei dem Müllfahrzeuge in ihrem Depot mit Strom aus dem Müllheizkraftwerk versorgt werden. Wir setzen auch weiterhin auf die strategische Partnerschaft mit Daimler Truck.“

Seit vielen Jahren ist der Econic von Mercedes-Benz Trucks das bewährte Referenzfahrzeug vieler Kommunen im Bereich der Abfallsammelwirtschaft. Mit dem eEconic hat das Unternehmen bei dieser Baureihe eine neue Ära eingeläutet. Der Niederflur-Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 27 Tonnen und der e-Achse mit integrierter Antriebseinheit sowie zwei Elektromotoren basiert auf dem eActros für den schweren Verteilerverkehr.

Die Batterien des eEconic bestehen aus drei Batteriepaketen, die jeweils eine installierte Kapazität von 112 kWh und eine nutzbare Kapazität von rund 97 kWh bieten. Der E-Lkw kann die große Mehrheit der Econic-typischen Abfallsammelrouten im Einschichtbetrieb ohne Zwischenladen abdecken. Bei vorausschauender Fahrweise kann durch Rekuperation sogar elektrische Energie zurückgewonnen werden. Das ist gerade im Stop-and-Go-Betrieb beim Müllsammeln ein großer Vorteil. Das im eEconic serienmäßig verbaute Multimedia-Cockpit Interactive informiert kontinuierlich unter anderem über den Ladezustand der Batterien, die verbleibende Reichweite sowie den aktuellen und durchschnittlichen Energieverbrauch in kWh pro 100 Kilometer.

Laden lässt sich der Lkw mit bis zu 160 kW: Die drei Batteriepakete des eEconic benötigen an einer üblichen DC-Schnellladesäule mit 400 A Ladestrom etwas mehr als eine Stunde, um von 20 auf 80 Prozent geladen zu werden. Auf dem Depot der FES stehen hierfür mehrere Ladesäulen des Technologieunternehmens ABB zur Verfügung. Der erforderliche Strom wird dabei im Unternehmensverbund produziert. Zu diesem Zweck werden im Müllheizkraftwerk in Heddernheim, dessen Gesellschafter zu gleichen Teilen die FES und der Frankfurter Energieversorger Mainova sind, Restmüll aus Frankfurt und den umliegenden Kreisen Hochtaunus und Maintaunus sowie nicht recyclefähige Gewerbeabfälle verbrannt.

Bewährte Merkmale des konventionellen Econic, die von den Kunden bislang schon besonders geschätzt werden, finden sich auch im eEconic wieder. So bietet etwa die tief gezogene Panoramascheibe des „DirectVision“-Fahrerhauses mit niedriger Sitzposition dem Fahrer direkten Sichtkontakt mit anderen Verkehrsteilnehmern und ermöglicht einen sehr guten Überblick über den Straßenverkehr. Die beschichtete und beheizte Thermocontrol-Windschutzscheibe verhindert ein witterungsbedingtes Beschlagen der Scheibe und erhöht dadurch die freie Sicht auf den Verkehrsraum. Darüber hinaus verringert die Scheibe ein Aufheizen des Innenraums durch die Sonneneinstrahlung.

Ergonomisch vorteilhaft ist der niedrige, rücken- und gelenkschonende Ein- und Ausstieg ins geräumige Fahrerhaus mit Platz für bis zu vier Personen. Der elektrische Antriebsstrang ermöglicht dabei einen ebenen Fahrerhausboden. Das erleichtert zugleich das Durchsteigen durch die Kabine – ein besonderer Vorteil, gerade wenn der Fahrer auf der verkehrsabgewandten Seite über die Falttür auf der Beifahrerseite aussteigen möchte. Was die Sicherheitsausstattung anbelangt, verfügt der eEconic unter anderem über den Abbiege-Assistenten S1R für mehr Sicherheit beim Rechtsabbiegen sowie den Notbremsassistenten Active Brake Assist der fünften Generation mit Fußgängererkennung. Dazu kommt serienmäßig – entsprechend den gesetzlichen Anforderungen – das externe Acoustic Vehicle Alerting System für die verbesserte akustische Wahrnehmung etwa durch Fußgänger oder Radfahrer.

Alle acht von der FES genutzten eEconic sind mit einem Müllsammelaufbau von Zöller ausgestattet: dem Medium X4 22,5 Clean Drive. Der speziell für vollelektrische Fahrgestelle mit Hochvolt-Schnittstelle konzipierte Clean-Drive-Aufbau besteht aus einem elektrifizierten Sammelkasten (22,3 Kubikmeter Fassungsvermögen) mit zwei innen liegenden Elektromotoren samt direkt aufgesetzten Hydraulikpumpen, Konverter und einem Gleichrichter.