Neuer CEO für EEW

Bernard M. Kemper (65), der die Unternehmensgruppe seit 2014 als CEO führt, wechselt im weiteren Verlauf des Jahres 2023 als Vorsitzender in den Aufsichtsrat des Unternehmens. Jürgen Rauen (76), derzeitiger Vorsitzender des Aufsichtsrats, wird sich schrittweise aus dem aktiven Berufsleben zurückziehen.

Der 42-jährige Poppe blickt auf eine langjährige Erfahrung in der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft zurück: Er startete nach abgeschlossener Ausbildung und Studium zum Wirtschaftsingenieur seine berufliche Laufbahn 2004 bei der EWE AG in Oldenburg. Bereits 2009 wurde er zum Leiter der EWE-Unternehmensentwicklung berufen, die er drei Jahre führte. Von 2012 bis 2015 war er Generalbevollmächtigter der EWE AG und gleichzeitig Vorstand der Bremer swb AG für das Ressort Netze. In dieser Funktion verantwortete er das gesamte Infrastrukturgeschäft des Konzerns mit über 4.500 Mitarbeitenden. Von 2015 bis 2020 war Poppe Vorstand Infrastruktur und Finanzen der swb AG mit einer Umsatzverantwortung von rund 1,3 Mrd. Euro und 2.500 Mitarbeitenden. In dieser Zeit war Poppe auch Präsidiumsmitglied und Ausschussvorsitzender für Digitalisierung beim VKU. 2021 gründete Poppe die Palladio Kommunal GmbH, ein Joint Venture mit Palladio Partners, das Kommunen und kommunale Unternehmen bei der Finanzierung von Infrastrukturprojekten unterstützt. Timo Poppe ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Timo Poppe: „Ich freue mich darauf, die Zukunft von EEW gemeinsam mit einem starken Team zu gestalten. Die aktuell sehr gute Position des Unternehmens bildet dafür eine hervorragende Ausgangsbasis.“

Bernard M. Kemper, CEO von EEW seit 2014, sagte: „Ich bin sicher, dass wir mit Timo Poppe einen sehr geeigneten Nachfolger für die Rolle des CEO gefunden haben. Die Übergabe der Verantwortung zum 1. August 2023 wird gut vorbereitet erfolgen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Timo Poppe.“