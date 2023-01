Sascha Förster wird Geschäftsführer der Berlin Recycling

Der Diplom-Ingenieur Förster ist seit über 15 Jahren in verantwortlichen Positionen in der Kreislaufwirtschaft tätig, zuletzt seit 2017 als Geschäftsführer der zur Jakob Becker-Gruppe gehörenden BEC Becker Elektrorecycling Chemnitz GmbH. Zuvor war er unter anderem als Leiter Rückbauzentrum bei der Remondis Electrorecycling GmbH in Berlin sowie als Niederlassungsleiter der Becker Umweltdienste GmbH in Dresden aktiv.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sascha Förster einen absoluten Branchenkenner und Fachmann als Geschäftsführer für unsere Tochter BR gewinnen konnten“, so Stephanie Otto, Vorstandsvorsitzende der Berliner Stadtreinigung (BSR). „Zusammen mit einem starken Team wird Herr Förster den Wachstumskurs der BR weiter ausbauen.“