Buhck Umweltservices erweitert Geschäftsführung

Der kaufmännische Leiter ist zum 1. Januar 2023 als kaufmännischer Geschäftsführer in die Geschäftsleitung der Holding der Buhck Gruppe aufgestiegen.

Die Brüder Henner und Thomas Buhck begrüßen ihren kaufmännischen Leiter in der Geschäftsleitung.„Wir arbeiten bereits seit Jahren vertrauensvoll mit Holger Harms zusammen. Als kaufmännischer Leiter hat er in dieser Zeit die Strukturen unserer Holding deutlich gestärkt und die Zukunftsausrichtung der Gruppe mitgestaltet“, so Henner Buhck.

Sein Bruder Thomas ergänzt: „Gerade wir als familiengeführte Unternehmensgruppe planen langfristig bis in die nachfolgende Generation.

Mit Holger Harms in der Geschäftsführung stellen wir bereits die Weichen auch für die weitere Zukunft der Buhck Gruppe.“

Seit nunmehr fast 5 Jahren leitet Harms den kaufmännischen Bereich der Buhck Umweltservices GmbH & Co. KG, zu dem auch der Bereich IT gehört. „Ich freue mich, auch künftig gemeinsam mit unseren Inhabern die Ausrichtung der Buhck Gruppe realisieren zu dürfen und auf die hiermit verbundenen spannenden Aufgaben“, so der neue kaufmännische Geschäftsführer.

Der studierte BWLer und Wirtschaftsinformatiker führte in der Vergangenheit bereits Unternehmen aus der Modellbau- und Medizinbranche als Geschäftsführer.