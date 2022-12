Verbände lehnen Behandlungsverordnung für Altfahrzeug-Demontage ab

In einem Schreiben an das Umwelt- und Wirtschaftsministerium sowie an die Europäische Kommission haben sich BDSV, bvse, VDA, VDM und VDIK gegen eine Behandlungsverordnung gegen die Altfahrzeug-Demontage ausgesprochen.