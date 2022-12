Mireco: Erste Recycling-Plattform für Feuerfest-Industrie

Mireco geht dabei aus einer der vier Sparten der Horn Group – nämlich der „Minerals Recovery“ Sparte – hervor.

Hersteller von Feuerfest-Produkten wie RHI Magnesita können durchschnittlich 1,8 Tonnen CO₂ einsparen, wenn sie eine Tonne recycelte Feuerfeststeine oder Material verwenden. Mireco möchte hier ansetzen: „Indem wir den Einsatz von recyceltem Material, Steinen oder Massen in der gesamten Feuerfestindustrie erhöhen, drosseln wir den CO₂-Verbrauch in unserem Industriezweig, aber auch den der Kunden – darunter die globalen Stahl-, Zement- und Glashersteller – massiv“, erklärt Sabrina Salmen, Beirätin von Mireco und Senior Executive VP Recycling bei RHI Magnesita. „Es ist aber nicht damit getan, wenn nur wir als größter Player der Feuerfestindustrie Recycling forcieren. Eine große CO₂-Einsparung erreichen wir erst dann, wenn alle Feuerfesthersteller recycelte Rohstoffe standardmäßig in ihr Portfolio aufnehmen“, ist Salmen überzeugt. „Und das tun sie nur, wenn sie höchste Qualität und einen Service rundherum bekommen, die den Einsatz von Recyclingmaterial erleichtert. Daher ist Mireco eine Plattform für das gesamte Ökosystem der Feuerfestindustrie, um mittels Kreislaufwirtschaft den Treibhausgasen den Kampf anzusagen.“

Herzstück von Mireco ist das CERO (Continous Economic Recycling Optimization) Waste – Konzept, ein individuell auf den Kunden abgestimmtes Konzept, das mittels Kreislaufwirtschaft den Einsatz von hochwertigen, recycelten Rohstoffen ermöglichen und teuren und umweltschädlichen Landfill so weit wie möglich verhindern soll. Nenad Tanasic, CEO von Mireco und Managing Director der Horn Group dazu: „Wir bieten unseren Kunden an, aus ihrem vermeintlichen Abfallprodukt – dem genutzten Feuerfeststein – einen hochqualitativen Rohstoff zu erzeugen, der wiederum für andere Player in der Branche ein wichtiger Baustein ist. MIRECO schafft das, indem wir von Abfallmanagement über Recycling, Produktion und Verkauf von Feuerfeststeinen – alles aus einer Hand anbieten.“

Mireco hat sich zum Ziel gesetzt, im ersten Jahr seines Bestehens mehr als 160.000 Tonnen an Material zu verarbeiten, was eine CO₂-Einsparung von über 300.000 Tonnen bedeutet.

Dafür stehen sieben Recycling-Werke in ganz Europa (Deutschland, Österreich, Schweden und Polen) mit insgesamt 150 MitarbeiterInnen bereit. Schon jetzt bedient Mireco über 100 KundInnen in allen Ländern Europas. Künftig soll das Recycling-Geschäft von Mireco auf weitere Länder ausgeweitet werden.