Saubermacher mehrfach für Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet

Zum wiederholten Mal erreichte Saubermacher im internationalen Rating von GRESB eine Top-Platzierung unter den ersten drei in der Kategorie „Waste Treatment“.

Saubermacher liegt mit seinen Initiativen im Bereich ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erneut im Spitzenfeld nachhaltiger Betriebe weltweit. Insgesamt stellten sich 652 Unternehmen der Bewertung, die durchschnittliche Punkteanzahl liegt bei 71. In den vergangenen Jahren 2018-2021 wurde Saubermacher viermal in Folge zum nachhaltigsten Entsorger weltweit gekürt. In diesem Jahr belegte das Unternehmen erstmals den 2. Platz. Saubermacher konnte die Bewertung mit 96 von 100 Punkten aus dem Vorjahr halten. Zudem bestätigt auch das erneute 5-Sterne-Rating, dass Saubermacher zu den besten 20 Prozent des gesamten Teilnehmerfelds zählt.

Auch der Kurier und das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung haben Saubermacher als Unternehmen mit herausragendem nachhaltigen Engagement 2023 in Österreich ausgezeichnet. Für die Studie „Nachhaltiges Engagement“ wurden für rund 2.000 der größten österreichischen Unternehmen Aussagen zum Thema Nachhaltigkeit aus öffentlichen Onlinequellen gesammelt. Zeitraum der Erhebung war der 1.9.2021 bis 31.8.2022. Unternehmen mit mind. 60 Prozent der Punkte des jeweiligen Branchensiegers wurden ausgezeichnet. Diese Betriebe werden aufgrund ihrer Initiativen in der Öffentlichkeit als besonders nachhaltig angesehen. Saubermacher durfte sich im Juli 2022 auch bereits über die Auszeichnung von Kurier und IMWF zum „Innovationsieger“ freuen.