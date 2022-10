Abfallwirtschaft Starnberg: „Reparaturbonus“ ein Erfolg

Zieht man eine Zwischenbilanz, so sind in 2022 bislang bereits 80 Förderanträge beim Kommunalunternehmen AWISTA-Starnberg eingegangen. Von den für das Jahr 2022 zur Verfügung stehenden Fördermitteln in Höhe von 5.000,00 Euro wurden bislang über die Hälfte, nämlich 3.000,00 Euro, ausbezahlt.

Betrachtet man die Palette der reparierten Geräte, so ist festzustellen, dass gerade bei Elektrogroßgeräten wie Waschmaschinen und Trocknern (28% der reparierten Geräte), Spülmaschinen (15%), Computern (15%) und Backöfen/Kochfeldern (12%) eine große Nachfrage besteht.

„Wir sind 2022 angetreten, unsere Auffassung nachhaltiger Abfallwirtschaft im Landkreis Starnberg greifbarer zu machen und die Bevölkerung zur Teilnahme an unseren Abfallvermeidungsangeboten zu motivieren“ so Vorstand Christoph Wufka. „Dies ist uns gerade bei dem neu eingeführten „Reparaturbonus“ sehr gut gelungen. Wir wollen deshalb weiterhin Nachhaltigkeit sichtbar machen und entsprechende Maßnahmen, die einen wesentlichen Beitrag zur Abfallvermeidung leisten, umsetzen oder ausweiten.“

Gefördert werden durch das AWISTA Starnberg KU nicht nur private Reparaturmaßnahmen, sondern auch gemeinnützige Einrichtungen wie z.B. RepairCafés im Landkreis Starnberg, welche diese Service-leistungen anbieten. Hier beträgt eine Bezuschussung 20,00 Euro je repariertem Gerät bzw. maximal 1.000,00 Euro pro Jahr je antragstellender Einrichtung. Die hierfür zur Verfügung stehenden Fördermittel betragen für das Jahr 2022 insgesamt 8.000,00 Euro, wobei 5.000,00 Euro auf den privaten Bereich entfallen und 3.000,00 Euro für gemeinnützige Einrichtungen vorgesehen sind.