BSR und Tiptapp starten Kooperation

Berlin ist nach Stockholm, London und Lissabon die vierte europäische Stadt, in der die Tiptapp-App verfügbar ist. Die Anwendung soll Bürge*:innen miteinander vernetzen. So sollen in Eigeninitiative Fahrten zu den BSR-Recyclinghöfen organisiert werden. Die Praxistauglichkeit der Lösung wird in einem einjährigen Pilotprojekt getestet.

Seit dem Frühjahr 2022 haben die Partner in einer Testphase ein Konzept entwickelt, um den Zugang zu den Entsorgungsangeboten der BSR-Recyclinghöfe zu erweitern und zu vereinfachen. „Wir freuen uns, unser Know-how und unsere Infrastruktur mit der innovativen App von Tiptapp verbinden zu können. So erweitern wir unsere Servicepalette für die Berliner:innen und schaffen eine weitere Zugangsmöglichkeit zu einer fachgerechten Entsorgung von Abfällen“, sagt Stephanie Otto, Vorstandsvorsitzende der BSR.

Tiptapp ist ein digitaler Marktplatz, der Hilfe bei Lieferungen, Einkäufen, Umzügen und Wiederverwertung von Gegenständen jeder Größe bietet. Das geschieht mittels „Crowdsourcing“, also der Auslagerung eigener Aufgaben an eine Gruppe Freiwilliger innerhalb der App. Nutzer*innen legen dabei fest, was sie bereit sind, für den Service zu zahlen. Berline*:innen, die keinen Zugang zu einem Fahrzeug haben, die körperlich nicht in der Lage sind oder denen die Zeit fehlt, finden auf diese Weise Hilfe. Wer ohnehin eine Fahrt zum Recyclinghof plant, bietet seine Transporthilfe für ausrangierte Geräte, Altkleider oder Ähnliches an.

Für Schweden liegen belastbare Daten vor. „Allein im Jahr 2021 haben wir über die App schätzungsweise rund 1.300 Tonnen Treibhausgasemissionen durch Reduzierung von Einzelfahrten eingespart und 40.000 Gegenständen eine neue Verwendung gegeben“, erklärt Tim Bjelkstam, CEO & Co-Founder von Tiptapp.

Die App steht kostenlos zum Download zur Verfügung:

Apple App Store

Google Play Store