Recyclingprozess für Fahrradreifen

Bislang wurden gebrauchte Fahrradreifen verbrannt, wobei die Rohstoffe verloren gehen und klimaschädliches CO2 ausgestoßen wird. Nun entstehen aus gebrauchten Reifen wieder Neue – der Prozess spart 80% CO2 ein.

Die Rückgabe der Gebrauchtreifen soll dabei über teilnehmende Händler erfolgen. Die Reifen werden dann zu Pyrum transportiert, wo sie in Gummigranulat, Stahl und Gewebe zerlegt werden. Im Thermolyseprozess wird das Gummigranulat in Prozessgas, Pyrolyseöl und Pyrolysekoks umgewandelt. Letzterer wird von Schwalbe wieder in Reifen verarbeitet.