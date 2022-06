Bestsort Hamburg baut Sortieranlage für Gewerbeabfall

Ab Ende 2022 werden in der neuen 4.800 m² großen Halle jährlich zusätzliche 20.000 Tonnen gemischte Abfälle sortiert. Die Buhck Gruppe investiert rund 4,5 Millionen Euro in das Projekt.

Die Bestsort Hamburg ist eines von 35 Unternehmen der Buhck-Gruppe. Seit 2006 betreibt das Unternehmen eine Gewerbeabfallsortieranlage in Hamburg, in der jährlich ca. 65.000 Tonnen Gewerbeabfall, leichter Bauabfall und Sperrmüll mit automatisierter Technik sortiert werden. Das Aussortieren von Wertstoffen steht hierbei im Vordergrund. Die Bestsort erreicht dadurch bereits heute eine für gemischte Gewerbeabfall sehr hohe Recyclingquote von über 20 %.

Die neue Sortieranlage soll die bestehende Anlage optimal ergänzen. „Wir schaffen die Möglichkeit, noch effizienter zu sortieren.“ sagt Benjamin Deckert, der den Betrieb der neuen Anlage leiten wird, und ergänzt: „Die Recyclingquote wollen wir weiter steigern. Damit setzen wir ein großes Ausrufezeichen bei der Sortierung von Gewerbeabfällen, denn wir nähern uns damit der in der Gewerbeabfallverordnung genannten Zielquote von 30 %.“

In der Anlage werden in erster Linie hochwertige Materialgemische sortiert. Diese Gemische gehen aktuell häufig den Weg in Ersatzbrennstoffaufbereitungsanlagen. „Es darf nicht sein, dass wir in der jetzigen Zeit, in der der Klimaschutz in aller Munde ist, recyclingfähiges Material verbrennen. Und das nur, weil über diesen Weg Geld gespart werden kann“, so Geschäftsführer Michael Möller und führt fort: „Mit der Möglichkeit der Herstellung von höherwertigen Wertstoffqualitäten können wir unserem Kunden die Sortierung von Wertstoffgemischen ganz anders anbieten.“

„Ich freue mich sehr darauf, unseren Kunden die höchstmögliche Flexibilität zu bieten. Wir schaffen jetzt die perfekten Rahmenbedingungen, um diese große Stärke auszuspielen“, so Benjamin Deckert. „Mit dem Konzept der neuen Sortieranlage ist die Bestsort optimal für die Zukunft aufgestellt.“

Der Bau der neuen Anlage findet im Rahmen der Investitionen der Buhck Gruppe in den Standort Hamburg an der Liebigstraße statt. Bereits 2020 ist der Containerdienst Buhck Hamburg mit auf das Gelände der Bestsort gezogen. Zudem wurde auf dem Nachbargrundstück ein Verwaltungsgebäude für verschiedene Unternehmen der Buhck Gruppe kernsaniert.