Getrennte Wege für Alba und Interseroh

Der Name Interzero steht für innovatives, nachhaltiges und kundenindividuelles Recycling- und Kreislaufmanagement, heißt es beim neu benannten und aufgestellten Unternehmen. Die Vision von Interzero sei eine Welt ohne Abfall. Die Rückführung wichtiger Wertstoffe und die Nutzung von Recyclingrohstoffen soll Kund*innen ökologische und ökonomische Vorteile verschaffen und den Zugriff auf wichtige Rohstoffe sichern.

„Mit dem bevorstehenden Austritt aus der Alba Group beginnt für uns eine neue Zeitrechnung als eigenständiges Unternehmen, das sich einer Welt ohne Abfall verschrieben hat“, sagt Dr. Axel Schweitzer, Gesellschafter und Chairman von Interzero. „Unser neuer Name erklärt genau, was wir tun: Wir bieten international unsere Zero Waste Solutions zum Übergang von der linearen in die Kreislaufwirtschaft an – und nennen dies kurz: Interzero.“

Unter der Führung von Axel Schweitzer formiert sich Interzero neu; aufbauend auf dem Kern der Interseroh-Gruppe. Rund 2.000 Mitarbeiter*innen in 10 Ländern Europas soll Interzero nach der vollständigen Neuordnung haben. „Die Gründung von Interzero mit dem Hauptsitz in Köln basiert auf mehr als 30-jähriger Erfahrung unserer Mitarbeitenden und Führungskräfte in der Kreislaufwirtschaft sowie langjährigen Kundenbeziehungen in viele unterschiedlichen Branchen – von der Bauwirtschaft, der Konsumgüterindustrie, dem Lebensmittelhandel bis zu Lebensmittel- und Automobilherstellung“, so Schweitzer. „Diese breite Aufstellung in Verbindung mit einer starken Orientierung auf digitale Plattformen und damit verbundene Innovationen macht für unsere Kunden den Unterschied. Mit unserer auf Know-how und Prozessdesign zielenden und damit für die Branche neuen Aufstellung haben wir noch viel vor.“.

Die Unternehmensgruppe hat drei strategische Säulen definiert: nachhaltige Kreislauflösungen mit dem Unternehmensbereich Interzero Circular Solutions (ICS), Kunststoffrecycling mit dem Bereich Interzero Plastics Recycling (IPR) und als verbindendes Element das duale System Interseroh+. Als weiteres übergreifendes Element nennt Interzero Innovation und Forschungsleistungen.

„Mit unserer neuen Aufstellung sind wir von Interzero der Partner für unsere Kunden, um mit smarten Lösungen Recyclingprozesse zu managen und lineare Strukturen in Rohstoffkreisläufe zu überführen. Unsere Kolleginnen und Kollegen setzen sich mit erstklassigem Know-how und großem Engagement für die Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden ein. Wir spüren starken Rückenwind aus Wirtschaft und Gesellschaft für unsere Zero Waste Solutions. Das ist eine ausgezeichnete Basis und die richtige Zeit, um unsere Vision einer Welt ohne Abfall konsequent zu verwirklichen,“ so Schweitzer.