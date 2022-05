IFAT: bvse verleiht GRÜNEN ENGEL 2022 auf bvse-Messeabend

Film ab, heißt es für die Teilnehmer des diesjährigen bvse-Messeabends, am Mittwoch, 1. Juni, in der Münchner Traditionsgaststätte Paulaner am Nockherberg.

In den Hauptrollen: Die Preisträger des Mittelstandspreises „DIE GRÜNEN ENGEL 2022“, der in diesem Jahr zum 4. Mal im Rahmen der IFAT in drei Kategorien ausgeschrieben wurde – präsentiert von Reise-, Natur und Wissenschaftsmoderator Dirk Steffens.

Ab 19:00 Uhr lädt der bvse die mittelständische Branche, Interessierte und Medienvertreter im Rahmen seines Messeabends zur IFAT herzlich ein, dabei zu sein, wenn es heißt: Bühne frei für herausragende Pioniere und Innovatoren der Recyclingbranche.

Drei Preisträger, Personen und Unternehmen, die sich mit ihrem Lebenswerk und/oder technischen Innovationen und Verfahren in besonderer Weise um das Recycling verdient gemacht haben, werden in diesem Jahr mit einem hierfür eigens produzierten Filmbeitrag in den Mittelpunkt des beliebten Netzwerkevents gerückt und dürfen sich auf die Überreichung des Mittelstandspreises für das Recycling in Form dreier nachhaltiger Engel aus Recyclingholz durch die Initiatoren Florian Lankes (DIE GRÜNEN ENGEL – Aufbereitungszentrum Nürnberg) und Eric Rehbock (bvse) freuen.

