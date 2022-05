IFAT: Resourcify demonstriert digitale Abfallwirtschaft

Für die Besucher:innen der Messe hat Resourcify seine Plattform im Gepäck. Über diesen Link können alle Messeteilnehmer:innen an den Live-Produktvorstellungen teilnehmen, die täglich vom 30.05. bis 02.06. am Nachmittag stattfinden. Die Zeiten für die Produktvorstellung werden vor Ort bekanntgegeben. Des Weiteren wird sich Belfor, ein Kunde von Resourcify, vorstellen und in einer kurzen Präsentation zeigen, wie Resourcify ihnen geholfen hat, eine effizientere und nachhaltigere Abfallwirtschaft umzusetzen.

Ein besonderes Highlight wird der Vortrag von Resourcify CEO und Gründer, Gary Lewis, zum Thema „With Digital Waste Management to Zero-Waste: How Companies Can Transform Their Recycling“ sein. Gary Lewis als Experte für Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeitsfragen wird seine wichtigsten Erfahrungen nach vielen Jahren in der Branche teilen: So erklärt er, warum Firmen eine Kreislaufwirtschaft anstreben sollten und wie Firmen mit der Digitalisierung typische Probleme der Abfallwirtschaft lösen und wichtige Schritte in Richtung Circularity machen. Nach dem Vortrag wird Gary Lewis am Messestand alle offen gebliebenen Fragen beantworten.

Halle A6, Stand 324