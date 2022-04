Mehr Kapazität für Kaffeekapseln aus recyceltem Aluminium

Novelis, ein Hersteller von flachgewalzten Aluminiumprodukten und Recycler von Aluminium, hat eine Investition über 30 Millionen US-Dollar in den Bau einer neuen Durchlaufglühanlage am deutschen Produktionsstandort in Plettenberg-Ohle angekündigt. Die neue Anlage verdoppelt demnach die Kapazität des Standortes für geglühte Aluminiumbänder, insbesondere zur Herstellung von Kaffeekapseln. Mit der Investition will der Hersteller auf die steigende Marktnachfrage nach nachhaltigen Verpackungslösungen reagieren.

Viele Kaffeemarken entschieden sich bei Herstellung haltbarer, aromaversiegelter Kaffeekapseln bewusst für Aluminium anstelle von Kunststoff. Denn kaum ein anderes Material besitze die Barriereeigenschaften von Aluminium und schütze dauerhaft die Frische und Aromen vom Kapselkaffee besser vor Feuchtigkeit, Licht und Luft. Darüber hinaus sieht Novelis in Aluminium ein ideales Material für Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz, da es unendlich oft und ohne Qualitätseinbuße recycelt werden kann.

Schon heute kommt das Vormaterial für die meisten Aluminium-Kaffeekapseln weltweit laut Novelis aus dem Werk des Unternehmens in Ohle. Durch die Investition soll die Führungsposition im wachsenden Markt für Aluminium-Verpackungsprodukte ausgebaut werden, die mit einem hohen Anteil Recyclingaluminium hergestellt werden. Die neue Fertigungslinie soll voraussichtlich im Frühjahr 2024 in Betrieb gehen. Die Bauvorbereitungen sollen beginnen, sobald alle behördlichen Genehmigungen vorliegen.

„Mit der Investition positionieren wir uns als zuverlässiger Partner an der Seite unserer Kunden aus der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie. Gemeinsam schaffen wir nachhaltigere Produkte für den Konsumenten“, sagt Emilio Braghi, Executive Vice President und President Novelis Europe. „Der verstärkte Einsatz von recyceltem Aluminium hilft uns, den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu reduzieren, Kreislaufwirtschaft zu stärken und den Klimawandel zu begrenzen. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie umfasst die Verpflichtung, unseren CO 2 -Fußabdruck bis 2026 um 30 Prozent zu reduzieren und darüber hinaus, bis 2050 oder früher klimaneutral zu werden. Dadurch unterstützen wir auch unsere Kunden dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.“

Gemeinsam mit seinen Partnern entlang der Wertschöpfungskette arbeitet Novelis daran, einen geschlossenen Kreislauf für Produktions- und End-of-Life-Schrotte zu schaffen und innovative sowie kohlenstoffarme Aluminium-Lösungen zu entwickeln. Dazu zählen vor allem Aluminium-Legierungen, die zu einem Großteil aus recyceltem Aluminium bestehen, wie beispielsweise die für die Produktion nachhaltiger Kaffeekapseln mit über 80 Prozent Recyclingaluminium. Der hohe Recyclinganteil bei der Aluminium-Herstellung wurde durch einen internationalen Zertifizierungsbetrieb bestätigt.

In Nachterstedt, Sachsen-Anhalt, betreibt Novelis das nach eigenen Angaben weltgrößte und technologisch fortschrittlichste Aluminium-Recyclingwerk mit einer Jahreskapazität von bis zu 400.000 Tonnen. Hier wird aus gebrauchten Aluminium das Vormaterial für die Kaffeekapseln gegossen und später am Standort Ohle für die hohen Anforderungen der Kapselhersteller weiterverarbeitet.