Auf der IFAT will ABB Motion Antriebsprodukte und digitale Lösungen für mehr Energieeffizienz und Produktivität in der Wasser- und Abwasserwirtschaft präsentieren.

Ein Schwerpunkt soll der Frequenzumrichter ACQ580 sein, der speziell für die Bedürfnisse der Wasser- und Abwasserbranche entwickelt wurde. An einer Demo werde des Weiteren gezeigt, wie smarte Sensoren eine vorausschauende Wartung von Pumpen und Motoren ermöglichen. Komplettiert wird das Portfolio durch die Steuerungsplattform AC500.

Der ACQ580 gewährleiste eine kontinuierliche Motorregelung in einem Leistungs- und Spannungsbereich von 0,75 bis 250 kW und 380 bis 480 V. Er sei mit Elektronikkarten mit Schutzlack ausgestattet und in Schutzarten bis IP55 erhältlich. Wasser- und Abwasseraufbereitungs¬anlagen, Pumpstationen, Entsalzungsanlagen, Industrie-Abwasseraufbereitungsanlagen und Bewässerungssysteme sind typische Einsatzbereiche.

Der ACQ580 verfügt über pumpenspezifische Applikationsregelungsprogramme, die helfen, einen optimalen Betrieb der Wasser- bzw. Abwasserpumpe sicherzustellen und Stromkosten zu senken. Integrierte Funktionen des ACQ580 sind unter anderem die Pumpenreinigung, Antikavitation-Regelung, sanftes Füllen der Rohrleitung, intelligente Pumpenregelung, Trockenlaufschutz, Füllstandsregelung, geberlose Durchflussberechnung sowie Durchfluss- und Druckschutz. Diese Funktionen werden am häufigsten von Pumpenanwendern in Wasser- und Abwasser-Applikationen benötigt. Die vorprogrammierten Pumpenregelungsfunktionen können mit Assistenten einfach ausgewählt und aktiviert werden. In Kombination mit dem IE5-Synchronreluktanzmotoren mit Ultra-Premium-Effizienz ist der ACQ580 die ideale Kombination für reibungslose und energiesparende Prozesse von der Trinkwassergewinnung bis zur Abwasseraufbereitung. Mit diesem Effizienzpaket können hohe Energieeinsparungen erzielt werden.

Der Frequenzumrichter ist auch als Ultra-Low Harmonic-Variante lieferbar. Dieser ACQ580 ermöglicht selbst bei einer instabilen Stromversorgung einen zuverlässigen Betrieb, da er störende Oberschwingungen im Netz beseitigen. Das Gerät kommt ohne externe Filter oder spezielle Ausrüstungen aus und verfügt über eine Komponente zur Verringerung von Oberschwingungen, einschließlich einer aktiven Stromversorgungseinheit und eines integrierten Oberschwingungsfilters. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Frequenzumrichter mit 45 % THDi (Total Harmonic Distortion bzw. gesamte harmonische Verzerrung) reduziert ein Ultra-Low Harmonic Drive die harmonischen Oberschwingungen auf unter 3 %. Eine Demo verdeutlicht den Unterschied zwischen einem Standardumrichter und dem Ultra-Low Harmonic Drive.

Halle C1, Stand 228

Der ACQ580 ist ein Frequenzumrichter speziell für die Wasserbranche Bild: ABB