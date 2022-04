20. Elektro(nik)-Altgerätetag: Wertvolle Rohstoffe müssen zurück in den Kreislauf

Ab 09:00 Uhr startet am Mittwoch, 27. April, der 20. Elektro(nik)-Altgerätetag im Rahmen des bvse-Branchenforum 2022 in Leipzig.

Im Hinblick auf das EU-Klimaneutralitätsziel bis zum Jahr 2050 warten auf die Branchenunternehmen anspruchsvolle Aufgaben und Umstellungsprozesse. Denn eines ist unumstößlich: Eine alternative Option dafür, dass „wertvolle Rohstoffe ihren Weg zurück in die Kreislauf finden müssen“, gibt es nicht! Die Frage, welche Verantwortung Hersteller im Hinblick der Vereinbarungen zum Green Deal übernehmen müssen, wird zum Tagungsauftakt die Parlamentarische Staatssekretärin im BMUV, Dr. Bettina Hoffmann, MdB, beleuchten.

Mit der „Produktverantwortung 2.0 als Fortentwicklung des gesetzlichen Rahmens“ aus Sicht der Elektroindustrie und einem Update zum Elektronikschrottrecycling 2022 aus Sicht der mittelständischen Recyclingwirtschaft stehen praxisbezogene Aspekte im weiteren Verlauf der Branchenveranstaltung genauso auf der Agenda wie Informationen über wichtige Neuerungen hinsichtlich des ElektroG III. Interessante Studienergebnisse über Qualitätsstandards für die Behandlung von Elektro(nik)-Altgeräten beschließen den Veranstaltungsblock der Elektro(nik)-Altgeräterecycler.

Ab 13:15 Uhr bietet das „Forum Elektro(nik)-Altgeräte-/Schrottrecycling“ eine gemeinsame Informationsplattform für die Teilnehmer des Elektronik-Altgerätetages und des am Vormittag parallel abgehaltenen 16. Forum Schrott. Die hierin fokussierten stoffstromübergreifenden Themen umfassen den richtigen Umgang mit Lithium-Batterien in der Entsorgung, über aktiven Brandschutz in Behandlungsanlagen bis zur Frage, warum „CO2 als neue Währung“ im Rahmen der Umstellung auf klimaneutrale Wirtschaftsprozesse auch für die Recyclingwirtschaft anzusehen ist.

