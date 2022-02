Metallrecycling in Japan: Umschlagbagger ersetzt Erdbaubagger

Als der für Materialumschlag umgerüstete Erdbaubagger von Iwamoto Metal Co Ltd ersetzt werden musste, war klar: die neue Maschine muss leistungsstärker sein und gleichzeitig weniger Betriebskosten verursachen.

Der neue Umschlagbagger ist kundenspezifisch gefertigt und perfekt an die Umschlagbedingungen vor Ort angepasst: ein Sennebogen 830 E mit 4,5 m Pylonerhöhung und 132 kW Elektroantrieb.

Iwamoto Metal Co Ltd ist einer der größten Metallrecycler in Japan. An 11 Schrottplätzen verteilt über das ganze Land werden pro Monat über 90.000 t Metallschrott verarbeitet. Die Tendenz steigt, denn besonders aus der Automobilindustrie verzeichnet der Experte für Recycling einen steigenden Zustrom von Schrott.

Metallschrott verladen und Schredder beschicken

Der höhere Zustrom von Schrott bedeutet, dass die Maschinen höheren Belastungen ausgesetzt sind, in gleicher Zeit mehr Material verarbeiten müssen und der Platz vor Ort effektiver genutzt werden muss. Die Neuanschaffung soll eine Schlüsselrolle am Platz einnehmen, den von LKWs angelieferten Metallschrott verladen und den 7 m hohen Shredder beschicken. Umso leichter fiel dem Unternehmen die Entscheidung, den vorher benutzten, umgerüsteten Erdbaubagger durch eine Maschine zu ersetzen, die speziell für den Materialumschlag im Schrott konzipiert und perfekt auf die Umschlagbedingungen in Eichigawa angepasst ist. Wie ein Maßanzug, der perfekt sitzt und für jeden Einsatz gewappnet ist.

Unterschied Erdbau- und Umschlagbagger

„Erdbaubagger stoßen im Recycling und Schrottumschlag oft in puncto Traglast, Motorleistung und -kühlung an ihre Grenzen“, erklärt Takeshi Iwanami, Vertriebsmitarbeiter beim japanischen Sennebogen-Vertriebs- und Servicepartner Sun Earth Co. Ltd.

Im Erdbau herrschen andere Bedingungen als im Materialumschlag: Erdbaubagger sind dafür konzipiert, ihre Kraft nach unten, direkt in das Erdreich, auszuüben. Umschlagbagger hingegen sind auf hohe Reichhöhen bei maximalen Traglasten optimiert. In diesen Bereichen fehlt Erdbaubaggern die nötige Leistung.

Auch das Umschlaggut hat einen entscheidenden Unterschied. Erdmaterial hat eine wesentlich geringere Dichte als z.B. Schrott aus Aluminium, Kupfer oder Stahl. Da weniger Traglast benötigt wird, sind die Motoren von Erdbaubaggern in der Regel kleiner dimensioniert. Die Konsequenz: es fehlen Leistung und auch die passende Motorkühlung, um im Materialumschlag zuverlässig und nachhaltig arbeiten zu können. Wird Materialumschlag mit einem Umschlagbagger betrieben, können sich Fahrer und Betreiber über eine hohe Motor- und Hydraulikleistung freuen. Nur so kann schweres Material sicher und effizient bewegt werden.

Leistungssteigerung durch kundenspezifische Konfiguration und Elektroantrieb

Neben diesen Vorteilen zeigt der Umschlagbagger von Iwamoto Metal Co Ltd.: je mehr eine Maschine an die Kundenbedürfnisse angepasst ist, desto höher ist ihre Effizienz. Um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und die Betriebskosten zu reduzieren, entschied sich der Schrottrecycler bewusst für einen Umschlagbagger mit 132 kW Elektroantrieb. Die 4,5 m Pylonerhöhung sorgt für eine bestmögliche Übersicht über die Schrottberge bis hin zum 7 m hohen Shredder. Dank Kabinenerhöhung kann Fahrer Hisao Sugino mit 10 m maximaler Augenhöhe auch den entlegensten Winkel überblicken. Das erhöht die Effektivität, vor allem aber die Sicherheit am Platz.

Eine wesentlich bessere Sicht, spürbar mehr Leistung und eine präzise Steuerung: Fahrer Hisao Sugino ist mit dem Neuzugang mehr als zufrieden. Sein Arbeitgeber vertraut seit Jahren an all seinen Standorten auf die grünen Maschinen „Made in Germany“ und die Zusammenarbeit mit dem Senneboge-Vertriebs- und Servicepartner Sun Earth Co. Ltd. „Wir sind froh, dass wir uns für den Elektrobagger entschieden haben. Die Maschine leistet weit mehr, als sein Vorgänger und die Betriebskosten sind wesentlich geringer“, betont Hiroshi Iwamoto, Geschäftsführer von Iwamoto Metal Co Ltd.