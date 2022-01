bvse sucht Ressourcenretter und Recycling-Technikvisionäre

Bereits zum 4. Mal richtet der bvse gemeinsam mit der Unternehmensgruppe „DIE GRÜNEN ENGEL – Aufbereitungszentrum Nürnberg“ den ideellen Recycling-Award aus. Dieser wurde im Jahr 2014 erstmals im Rahmen der IFAT ins Leben gerufen, um die zentrale Bedeutung der mittelständischen Recyclingwirtschaft zum Schutz von Umwelt und Ressourcen hervorzuheben und gleichzeitig die Unternehmen oder Personen in den Vordergrund des öffentlichen Bewusstseins zu stellen, die sich in besonderer Weise um das Recycling oder dessen Förderung verdient gemacht haben.

Bis zum 25. Februar können sich Unternehmen/Personen aus dem Umfeld der mittelständischen Recyclingbranche für den Mittelstandspreis „DIE GRÜNEN ENGEL 2022“ bewerben oder eine Nominierung abgeben. Die Verkündung der Preisträger mit feierlicher Preisverleihung wird im Mittelpunkt des bvse-Messeabends zur Branchenleitmesse IFAT MUNICH, am Mittwoch, 1. Juni, stehen. Dieser findet in 2022 wieder in der Traditionsbrauerei Paulaner am Nockherberg statt.

Jury wählt 3 Preisträger aus 3 Kategorien aus

Innovationsstärke, herausragende Leistungen für den Ressourcen- und Umweltschutz, in der Umweltpolitik und der Förderung des Recyclings sowie bereits anerkannter oder absehbarer Markterfolg sind die maßgeblichen Bewertungskriterien für die Auswahl von insgesamt 3 Preisträgern durch die 4-köpfige Jury.

Berücksichtigt werden dabei nicht nur Bewerber, die sich aktiv in den Wettbewerb einbringen, sondern auch Unternehmen und Personen, die aufgrund ihrer Leistungen für den Preis von Dritten nominiert werden.

Kategorie I „Innovative Recyclinglösungen“

Bewerbung/Nominierung von im Recycling operativ tätigen Unternehmen, die Lösungen und Verfahren einsetzen, die ressourcen- und umweltschonendes Wirtschaften auf ein neues (Kreislauf-) Level bringen und dazu beitragen, Kreislauf-, Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz zu steigern.

Kategorie II „Innovative Techniklösungen für das Recycling“

Bewerbung/Nominierung von Dienstleistern/Anlagenbauern, deren innovative Technologien, Digitallösungen oder automatisierte Verfahren dazu beitragen, Recyclingprozesse auf effektivste Weise zu unterstützen.

Kategorie III „Lebenswerk“

Nominierung von Personen (Innovatoren/Pionieren), die sich durch ihr Lebenswerk auszeichnen und sich in besonderer Weise um das Recycling verdient gemacht haben.

Bewerbungen und Nominierungen können bis zum 25. Februar 2022 eingereicht werden.

Bewerbungs- und Nominierungsformulare sowie die Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Veranstaltungsseite: https://ifat.bvse.de.