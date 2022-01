Neue Compactlader-Baureihe von Liebherr

Die neue Compactlader-Baureihe umfasse drei aufeinander abgestimmte Modelle. Der neue L 504 Compact runde die Radlader-Palette der Firmengruppe nach unten ab. Wie beim L 504 bleibe auch beim L 506 die Bauhöhe unter 2,5 Meter, was etwa den Transport auf einem Anhänger erleichtere. Der neue L 508 Compact sei größer und breiter geworden als die beiden anderen Liebherr-Compactlader.

Die neuen Compactlader verfügten über ein Hubgerüst mit Z-Kinematik, das den Einsatz verschiedenster Anbauwerkzeuge ermögliche. Für den Betrieb mit einer Ladegabel habe Liebherr die Parallelführung optimiert. Um die Vielseitigkeit weiter zu erhöhen, biete Liebherr für die Modelle L 506 und L 508 das Hubgerüst auf Wunsch in der Variante „High Lift“ an. Es handele sich dabei um eine verlängerte Variante des Hubgerüsts mit mehr Reichweite.

Liebherr biete für die drei Compactlader sein vollautomatisches Schnellwechselsystem LIKUFIX an. Mit LIKUFIX könne der Maschinenführer binnen Sekunden und per Knopfdruck von der Kabine aus zwischen mechanischen und hydraulischen Anbauwerkzeugen wechseln.

Die neugestaltete Kabine sei über einen robusten Aufstieg zu erreichen. Die Glasflächen sei an allen Seiten vergrößert worden, die Frontscheibe sogar bis in den Fußbereich. Die Heckscheibe sei seitlich gewölbt und erlaube somit einen freien Blick in den Heckbereich. Für noch mehr Sicherheit beim Rückwärtsfahren stehe für die neuen Compactlader zudem auf Wunsch eine Rückfahrkamera zur Verfügung.