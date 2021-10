Nach der Sturmflut folgt die Abfallflut

Anfang Juli 2021 erlebten wir in Westeuropa eine Hochwasserkatastrophe mit schweren Sturzfluten und Überschwemmungen in mehreren Flussgebieten.

Im Nordosten der Eifel wirkte sich das Hochwasser besonders verheerend aus, wo zahlreiche Ortschaften und Gemeinden in Mitleidenschaft gezogen wurden. Viele Häuser wurden unterspült, von den Fluten mitgerissen und beschädigt. Straßen, Brücken und andere wichtige Infrastruktureinrichtungen wurden völlig zerstört. Tausende Menschen verloren bei dieser schrecklichen Naturkatastrophe ihr gesamtes Hab und Gut, einige sogar ihr Leben. Nach den unmittelbaren Hilfs- und Rettungsmaßnahmen stehen noch immer die Aufräumarbeiten und der Wiederaufbau im Vordergrund, welche nach Einschätzung von Experten noch viele Monate andauern könnten.

Die Firma Remondis wurde beauftragt, die Entsorgung und Abfallbehandlung der Krisenregion um Bitburg und der Vulkaneifel zu übernehmen. Eine enorme Herausforderung, welche der Niederlassung Bitburg übertragen wurde. Tag für Tag trafen tonnenweise LKW-Ladungen auf dem Gelände der Betriebsstätte ein, die es nun zu verarbeiten galt. Eine schnelle und unkomplizierte Lösung musste gefunden werden, um diese Flut an Abfällen zu bewältigen.

Nach einem Gespräch mit Geschäftsführer Thomas Hayn von Arjes konnte kurzfristig eine Mietvereinbarung für den VZ 850 DK getroffen werden. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 565 kW Volvo Penta Dieselmotor, einer Paddelwellenkonfiguration mit asynchronem Wellenlauf, zwei Kipptrichtern für eine bessere Materialzuführung, einem verlängerten Austragsband inkl. Überbandmagnet, einem Kettenfahrwerk und einer bedienerfreundlichen Funkfernsteuerung wurde der Zweiwellenzerkleinerer direkt auf dem Recyclinghof in Bitburg eingesetzt. Seit Ende Juli 2021 konnten bereits mehr als 3.000 Tonnen Material aus der Krisenregion angeliefert werden. Aufgrund des deutlich höheren Aufkommens als bisher musste die Maschine sogar Wochenendschichten einlegen, um die Masse an Abfallmaterial in den Griff zu kriegen.

„Mit dem VZ 850 DK zerkleinern wir rund 20 t/h an Haus- und Gewerbemüll, Schwemmholz und sonstigen Mischmaterial, das wir aus den Katastrophengebieten erhalten. Dank der effektiven Volumenreduzierung durch den Arjes-Shredder sparen wir zudem erhebliche Transportkosten ein. Wo früher etwa 2 LKW-Ladungen pro Tag abtransportiert wurden, verladen wir jetzt durchschnittlich 7 LKW-Ladungen pro Tag. Das zerkleinerte Material wird anschließend verschiedenen Aufbereitungsanlagen zur thermischen oder stofflichen Verwertung zugeführt“, verrät uns Mersiha Jupic vom Vertriebsinnendienst der Remondis Betriebsstätte in Bitburg.

Auch Maschinenführer Horst Hendle, der seit 23 Jahren im Unternehmen arbeitet, ist mit dem VZ 850 DK mehr als zufrieden. „Neben der kraftvollen Leistung des Zweiwellenzerkleinerers überzeugt mich vor allem die einfache Bedienung bei meiner täglichen Arbeit mit dem Arjes-Shredder. Dank der asynchron laufenden Werkzeugwellen wird das gemischte Material zuverlässig zerkleinert und sogar Verstopfungen verhindert. Sollten sich doch einmal ein paar Folien oder andere Materialien verfangen, sorgen ein paar Ladungen Altholz dafür, dass sich die Werkzeugwellen wie von selbst reinigen. Wenn es nach mir ginge, könnte der VZ 850 DK gerne über den vereinbarten Mietzeitraum hinaus bei uns im Einsatz bleiben“, erzählt der Maschinenbediener beim Besuch unseres Marketingteams vor Ort.