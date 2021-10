Stadler und RecycleMe kooperieren für mehr Recyclingfähigkeit

RecycleMe will dafür u. a. die kürzlich eröffnete Stadler-Demonstrationsanlage in Slowenien nutzen. RecycleMe-Kunden sollen das Sortierverhalten ihrer Verpackungen unter aktuellen und realistischen Bedingungen untersuchen lassen können. „Mit Stadler haben wir einen weltweit tätigen und renommierten Partner an unserer Seite“, freut sich Sabrina Goebel, Geschäftsführerin bei RecycleMe, über die Kooperation. „In der neuen Anlage können wir unseren Kunden Sortierversuche unter besten Bedingungen mit dem neuesten Stand der Technologie bieten und das Verhalten einer Verpackung in der Praxis simulieren – und das mit aussagekräftigen Mengen. So werden wir die Qualität der Ergebnisse bei der Recyclingfähigkeits-Analyse und Optimierung von Verpackungen noch weiter steigern“.

Die praxisnahe Untersuchung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen unter der Produktkategorie circulate optimize sei Teil der RecycleMe-Beratungsleistung und werde bereits von vielen Kunden aus verschiedenen Branchen in Anspruch genommen. Nachdem das Verhalten einer Verpackung von RecycleMe und Stadler analysiert wurde, würden die Kunden neben Berichten im Rahmen von Trendtalks zusätzliche Handlungsempfehlungen von den RecycleMe-Experten aus Kreislaufwirtschaft- und Recyclingbranche erhalten.

Auch Willi Stadler, Geschäftsführer und Leiter seines Familienunternehmens, blickt der neugeschlossenen Partnerschaft erwartungsvoll entgegen. „Ich freue mich sehr auf die gemeinsamen Projekte und auf die Erkenntnisse, die wir daraus ziehen werden. Unsere Demonstrationsanlagen entsprechen der Ausstattung einer state-of-the-art-Sortieranlage. Zudem verfügen wir über eine Sensortechnik, mit der wir den RecycleMe-Kunden maßgeschneiderte Lösungen an die Hand geben können”.