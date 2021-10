Matratzenbezug im Kreislauf

Der von Mattes und Ammann hergestellte Matratzenbezug sei zu 100 % aus Polyester, genauso wie Reißverschluss, Klettverschluss, Druckknöpfe oder die Kombi daraus. Nach den prognostizierten zehn bis zwölf Matratzenjahren nimmt der Verkäufer/Händler diese Matratze wieder zurück, entnimmt den Matratzenbezug, steckt diesen in den mitgelieferten Polyesterbeutel und schickt ihn zurück zur Märkischen Faser. Dort werde das Textil anhand eines Tracers auf seine Reinheit bzw. Echtheit überprüft. Der Tracer sei das angenähte faircollect-Label. So könne auch in vielen Jahren noch die Echtheit der Matratze sichergestellt werden.

Die Alt-Matratze werde in einem mehrstufigen Prozess erst zu Granulat verarbeitet, aus dem dann das neue Garn gesponnen wird. Mattes und Ammen produzierten daraus das neue Matratzentextil. Das Verfahren sei im industriellen Maßstab erprobt und laufe ab 2021 an.