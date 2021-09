Haushaltsprodukte aus eigenem Recyclingkreislauf

In Zusammenarbeit mit PreZero bieten Lidl und Kaufland ihren Kunden zum zweiten Mal aktionsweise Haushaltswaren der Eigenmarken an, die zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff bestehen.

Das Besondere an den Recyclingprodukten: Ein großer Teil des gesamten Prozesses vom Sammeln über das Verwerten bis zum Verkaufen werde über die beteiligten Sparten der Schwarz Gruppe abgedeckt. Für die Herstellung sammelt PreZero Verpackungsabfälle aus Privathaushalten, etwa über den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne. Anschließend werden die Kunststoffe sortiert, gereinigt und zu Regranulat weiterverarbeitet. Der so gewonnene Rohstoff dient der Fertigung der hochwertigen, neuen Haushaltswaren. Der gesamte Recycling- und Herstellungsprozess erfolgt in Europa, wodurch Ressourcen und die Umwelt geschont werden.

Bei Kaufland sind die nachhaltigen „Haushalts- und Ordnungshelfer“ aus Rezyklat in Deutschland ab heute in den Filialen, bei Lidl ab 27. September in den Filialen und im Onlineshop erhältlich. Auch in weiteren Ländern kommen die Recyclingprodukte in den Verkauf. Je nach Land werden bei Lidl bis zu sieben, bei Kaufland bis zu zwölf Artikel angeboten, darunter beispielsweise Organizer, Müll- und Putzeimer, Wäschebehälter sowie Transport- und Aufbewahrungsboxen.