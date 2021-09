Neue Umschlagbagger-Generation von Sennebogen

Mit Ausrüstungslängen bis 20 m ziele die Maschine auf Einsätze im Schrott- und Holzumschlag genauso ab wie auf den Hafenbetrieb. Zahlreiche Unterwagenvarianten von Mobilunterwagen bis Raupenlaufwerk und stationäre Lösungen seien im Sennebogen-Baukastenprinzip kundenspezifisch konzipierbar.

Der 835 G verfüge über einen 188 kW Stufe V Dieselmotor. Ergänzt werdedie Motorleistung nun erstmals in dieser Maschinenkategorie durch das Green-Hybrid Energie-Rückgewinnungssystem, das die Gesamt-Systemleistung im Einsatz beträchtlich erhöhe. Dadurch gewinne die Maschine an zusätzlicher Arbeitsgeschwindigkeit und steigere bei geringerem Verbrauch sogar die Umschlagleistung. Konkret bedeute das eine Einsparung von rund 30 % der Kraftstoffkosten. Das System selbst funktioniere dabei wie eine gespannte Feder, die die Arbeitsbewegung des Auslegers unterstützt. Die Komponenten, ein dritter Hydraulikzylinder am Ausleger und Stickstoffspeicher im Heck, seien so nicht nur sicher verbaut, sondern auch nahezu wartungsfrei.

In der neuen Serie komme erstmals die neue Maxcab Kabine zum Einsatz. Der Arbeitsplatz des Fahrers sei optimiert worden, über die neue, folierte Tastatur und das Sencon-Display würden sich alle Einstellungen komfortabel vornehmen lassen. Ebenfalls optimiert worden seien Klimaelemente und Luftströmung sowie Ablagen und Staufächer. Die neuen durchgehenden Front- und Seitenscheiben würden einen ungehinderten Blick nach draußen bieten. Die Kabine sei standardmäßig stufenlos über einen Höhenunterschied von 2,80 m verfahrbar, optional sogar bis zu 3,50 m.

Der 835 G Hybrid sei auch weiterhin in der Elektro-Version verfügbar.