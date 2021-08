EuCertPlast-Zertifizierung für APK

Im April 2021 hat der Zertifizierer Arge Cyclos / HTP die Recyclinganlage von APK in Merseburg nach dem EuCertPlast-Zertifizierungsschema auditiert. Im Mittelpunkt stand die Eignung für das Recycling von PCR-Abfällen aus Kunststofffolien und aus Produktionsabfällen von PE/PA-Mehrschichtfolien.

Alle Tests im Rahmen der Zertifizierung wurden nach Angaben von APK erfolgreich abgeschlossen. Ende Juli zeichnete Arge Cyclos / HTP APK demnach mit dem offiziellen EuCertPlast-Zertifikat aus. „Dieses Zertifikat ist für uns von großer Bedeutung, da europaweit immer mehr Markeninhaber und Kunststoffverarbeiter EuCertPlast als Zertifizierungsstandard nachfragen“, sagt Florian Riedl, Direktor Business Development bei APK. „Das Zertifikat liefert unseren Kunden einen von Dritten verifizierten Nachweis, dass wir in der Lage sind, Kunststoffabfälle aus der haushaltsnahen Sammlung in unserem Werk zu verwerten und dies mit Respekt für die Umwelt tun.“

Newcycling-Technologie

Das werkstoffliche, lösemittelbasierte Verfahren von APK, die sogenannte Newcycling-Technologie, kann nach Unternehmensangaben verschiedene Polymere in mehrschichtigen Kunststoffverpackungen trennen. Das Zielpolymer wird von APK in Regranulate umgewandelt, deren Eigenschaften nahezu jenen von Primärrohstoffen entsprechen sollen. Werkstofflich, lösemittelbasiertes Recycling sei eine fortschrittliche Recyclingtechnologie. Aufbauend auf einer mechanischen Vorbehandlung fügt es einen lösemittelbasierten Prozessschritt hinzu, bei dem das Zielpolymer gelöst, abgetrennt und gereinigt wird. Verunreinigungen wie Pigmente, Druckfarben, organische Rückstände oder Additive werden entfernt. Mit Hilfe der Newcycling-Technologie sollen Abfälle aus der PE/PA-Mehrschichtfolienproduktion und Folienabfälle aus dem gelben Sack verwertet werden.

EuCertPlast Zertifizierung

EuCertPlast wurde 2012 ins Leben gerufen und ist ein europaweit harmonisiertes Zertifizierungssystem. Es basiert auf der europäischen Norm EN 15343:2007 für „Kunststoffe. Recycelte Kunststoffe. Rückverfolgbarkeit des Kunststoffrecyclings und Bewertung der Konformität und des Recyclinganteils“. Das System befasst sich mit den europaweit variierenden Standards des Kunststoffrecyclings sowie einem Mangel an Transparenz und Rückverfolgbarkeit. EuCertPlast konzentriert sich dabei auf die Rückverfolgbarkeit von Kunststoffmaterialien über den gesamten Recyclingprozess und die gesamte Lieferkette. Gründungsmitglieder sind die European Association of Plastics Recycling (EPRO), Plastics Recyclers Europe (PRE), European Plastics Converters (EuPC) und Recovinyl – eine Initiative der europäischen PVC-Industrie. EuCertPlast wird durch eine Reihe von Konformitätssystemen und Produktkennzeichnungen wie den deutschen Blauen Engel oder das Nationale Konsortium für Sammlung, Recycling und Verwertung von Kunststoffverpackungen in Italien (COREPLA) anerkannt.