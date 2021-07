Intelligente Vorzerkleinerung mit dem Rapax

Damit der Rapax derart unterschiedliches Aufgabegut optimal verarbeitet kann, bietet BHS den Vorzerreißer in unterschiedlichen Ausführungen und Baugrößen an. Er sei wahlweise in den Baureihen 15xx und 20xx in jeweils drei unterschiedlichen Größen mit Wellenlängen zwischen 1,2 bis 3,2 Metern erhältlich. So lasse sich unter anderem sehr sperriges Aufgabegut wie Bauschutt oder weiße Ware mit dem Rapax effektiv zerkleinern.

Je nach Ausführung seien zwei unterschiedliche Werkzeuggeometrien verfügbar: entweder in der stark gezackten Variante „BAT-Shape“ für höheren Durchsatz bei leichten Schrotten oder als „JANUS-Shape“ für massives Aufgabegut. Unter den beiden Wellen befinde sich der Reißtisch. Über diesen und die Werkzeuganzahl würde sich die Stückgröße bestimmen lassen.

Der elektrische Antrieb sei ebenfalls mit unterschiedlicher Leistung verfügbar – auf Wunsch könnten bis zu 400 kW installiert werden. Optional sei zudem eine hydraulische Nachdrückeinheit erhältlich, die für einen kontinuierlichen Materialeinzug bei der Verarbeitung von dünnem, leichtem oder sperrigem Material sorgt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Zerkleinerungsmaschinen sei der Achsabstand der beiden Wellen beim Rapax bewusst so groß gewählt, dass die Werkzeuge nicht ineinandergreifen. Dies sorgtefür ein optimales Einzugsmoment bei gleichzeitig verringertem Energieaufwand.