Nachhaltiges Verpacken für den Kreislauf

Mit nachhaltigen Verpackungslösungen können die Hersteller von Lebensmitteln und anderen Produkten zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft beitragen. Vielfach bestehen allerdings noch Wissenslücken: Welche Verpackung ist wirklich nachhaltig? Welche Materialien dienen lediglich dem Greenwashing? Und wie können die Bedürfnisse von Verbrauchern und Recyclingwirtschaft gleichermaßen berücksichtigt werden?

Um Unternehmen und Start-ups bei der Suche nach ganzheitlich nachhaltigen Verpackungslösungen zu unterstützen, veranstaltete der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft (BNW) in Zusammenarbeit mit dem RECYCLING magazin am 7. Juni 2021 ein Online-Seminar. Im Rahmen der Moderation von Chefredakteur Michael Brunn referierten:

Peter Désilets, Geschäftsführer, Pacoon

Samira Tanko, Head of Marketing, Denttabs

Stefan Böhme, Geschäftsführer, Böhme Wertstofferfassung

Urban Buschmann, Leiter Nachhaltigkeit und Verpackungsentwicklung, Frosta

Ohne Verpackung geht es in vielen Fällen nicht, betonte Michael Brunn zum Auftakt der Veranstaltung. Zu viel Verpackung sei aber ebenso wenig nachhaltig – und viele Materialien landen nach wie vor in der Müllverbrennung. Wie kann eine Verpackung also mit möglichst kleinem CO 2 -Fußabdruck im Kreis geführt werden?

Papier macht Plastik Konkurrenz

Die Agentur Pacoon beschäftigt sich mit Nachhaltigkeitskonzepten für Verpackungen und konnte; Peter Désilets konnte daher mehrere gelungene Umsetzungen präsentieren, die sich vorteilhaft für Verbraucher und Recycler auswirken. Er fokussierte sich besonders auf den aktuellen Trend des Ersetzens von Plastik durch Fasern. Zu diesem trägt auch Denttabs bei: Die Zahnputztabletten des jungen Unternehmens, die eine Alternative zu Zahnpasta darstellen, wurden anfangs in PE-Verpackungen angeboten, kommen heute in einer Papierverpackung mit PLA-Schicht und sollen künftig in vollständig kompostierbaren Verpackungen angeboten werden. Urban Buschmann zeigte, dass Frosta bei Verpackungen für Tiefkühlprodukte sogar schon weiter ist: Da gefrorene Lebensmittel ohne Barriereschicht auskommen, genügt ein mechanisch hochverdichtetes Papier ohne Kunststoffanteil.

Stefan Böhme präsentierte den Teilnehmern des Seminars die Perspektive der Recyclingwirtschaft: In der LVP-Anlage offenbaren sich zahlreiche Verpackungen als weit weniger sinnvoll als es den Herstellern und Inverkehrbringern lieb ist. Verbundmaterial, Biokunststoffen, Multilayer-Folien und anderen Stoffen erteilte er in diesem Sinne eine klare Absage.

Die angeregte Diskussion zeigte, dass Austausch bei der Entwicklung nachhaltiger Verpackungen wichtig ist – „nur so kann es weitergehen“, betonte Samira Tanko. „Bleiben Sie kritisch und wachsam“ lautete der abschließende Rat, den Stefan Böhme den Teilnehmern gab.

Weiterführende Informationen: