Steinert Waste Recycling live

Die neue Linie soll Kunden vor dem Bau einer Sortieranlage helfen, die Sortierung des eigenen Sortierguts so realitätsnah wie möglich zu simulieren, um ihre Investition abzusichern. Steinert hat in der neuen Abfall-Sortierlinie neben den eigenen Sortiersystemen auch der Realität entsprechende Vorbereitungsstufen eingebaut.

Andreas Jäger, Global Sales Director Abfall Recycling, und Hendrik Beel, Geschäftsführer der Steinert UniSort GmbH, sind die Gastgeber des Onlineevents. Moderatorin Janine Mehner führt durch das einstündige Format.

Die beiden Gastgeber beantworten die Fragen der Zuschauer live und geben einen Überblick über die eingebauten Sortiersysteme. Jäger und Beel stellen die besonders herausfordernden Sortierprobleme im Anwendungsbereich Gewerbeabfall im Detail vor und geben technische Erklärungen zur Lösung. Dabei spielen die Separation von Holz, Kunststoff wie PE (Polyethylen) und PP (Polypropylen), Mineralik, schwarzen Objekten oder zum Schweben neigenden Materialien wie Folien oder Papier eine Rolle. Im Anwendungsbereich Leichtverpackungen stellt Beel vor, wie mittels KI-basierter Sortierprogramme Ausschluss-Fraktionen definiert werden können. Diese Technik spürt Materialien auf, die das Sortierprodukt gefährden und ist in der Lage, sie zu separieren (wie zum Beispiel Silikonkartuschen). Die Qualität der PE-Fraktion bleibt auf diese Weise hoch. Zudem geht es um die neuesten Erkenntnisse darüber, wie die Leichtverpackungen wieder in die jeweiligen Wertstoffgruppen getrennt werden. Und zwar in Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol, schwarze Kunststoffe, in PET-Flaschen und PET-Schalen, sowie Getränke-Kartonagen, PE/PP- Folien, Papier, Pappe und Karton.

Mittwoch 30.6.2021

09:00-10:15 Uhr (CEST) auf Englisch

13:00-14:15 Uhr (CEST) auf Deutsch

