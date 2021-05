Fachtagung zum Thema Recycling und Kreislaufwirtschaft

Unter der Leitung von Dr. Gerold Breuer (Erema) treffen sich Fachleute aus der Kreislaufwirtschaft, Anwender und Innovatoren online. Mit dabei sind unter anderem Henkel AG & Co. KGaA, ALBA Group plc & Co. KG, Mr. Green Africa Ltd., Plastics Europe. Abgerundet wird das Programm durch eine Podiumsdiskussion mit Experten aus der Kunststoffbranche und der Öffentlichkeit. Die eintägige Fachtagung soll die Kreativität in der Kunststoffindustrie und den Umsetzungswillen der Unternehmen aufzeigen. Die Veranstalter möchten mit den Teilnehmer/-innen über neue Impulse sprechen, dabei gemeinsam über den Tellerrand schauen, von anderen Branchen wie der Papierindustrie lernen und neue Impulse gewinnen. Hierzu werden eigene Projekte vorgestellt und praktische Beispiele aus der Industrie präsentiert.

Mit Erema hat ein Unternehmen die Tagungsleitung für den SKZ Innovationstag Circular Economy übernommen, das als weltweite Nummer Eins in der Entwicklung und Erzeugung von Kunststoffrecyclingmaschinen und Systemkomponenten gilt. Den Hauptvortrag hält der Managing Director von Smurfit Kappa aus den Niederlanden als einer der treibenden Kräfte beim Thema Kreislaufwirtschaft. Prof. Tacker, ein namhafter Verpackungs-Wissenschaftler der FH Wien, gibt einen Einblick in seine Forschungsschwerpunkte zu Bewertungsmethoden für die Nachhaltigkeit von Verpackungen. Konkrete Praxisbeispiele, wie echte Kreislauffähigkeit aussieht und wie Post-Consumer-Abfälle des gelben Sacks hochwertig wieder aufbereitet werden können, stellen die Branchengrößen Henkel und Pöppelmann vor. Auch Dr. Manica Ulcnik-Krump (ALBA Group plc & Co. KG) sowie die Unternehmen Brückner Maschinenbau, Engel und Arburg sind mit dabei.

Zum Abschluss ist eine öffentliche Podiumsdiskussion zum Thema „Plastic Planet: Was bringt die Zukunft?“ geplant. Für das Podium haben der weltweit bekannte „Waste Collector“ Mr. Green Africa, SKZ-Institutsdirektor Prof. Martin Bastian, die Leiterin des Fachbereichs Kunststoffe und Verpackungen aus dem Umweltbundesamt, Dr. Ines Oehme, sowie der Hauptgeschäftsführer PlasticsEurope, Ingemar Bühler, zugesagt. Moderiert wird die Diskussion von Tagungsleiter Dr. Gerold Breuer. „Auf diese Weise wollen wir ein möglichst breites Publikum ansprechen und mit interessierten Bürger/-innen über die in der Öffentlichkeit vorherrschende Kritik an der Kunststoffindustrie diskutieren“, erklärt Bettina Dempewolf, Leiterin Netzwerk und Event am SKZ.

Weitere Informationen und Anmeldung