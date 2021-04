Virtual Guard für Gewerbeobjekte

Ein Wachdienst vor Ort schafft Abhilfe, ist aber nicht nur teuer, sondern auch leicht auszuspähen. Mit dem Virtual Guard – einem virtuellen Wächterrundgang – entwickelt der führende deutsche Anbieter von Echtzeit-Intervention in der Sicherheitsbranche eine effektive und kostengünstige Alternative zum klassischen Wachdienst für Gewerbeobjekte.

Und so funktioniert der Virtual Guard: Nach Aufschaltung und Installation der Kamerasysteme analysiert die Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) diese regelmäßig zu festgelegten Zeitfenstern. Beispielsweise nach Feierabend können so kritische Bereiche wie Türen, Tore und Fenster oder Serverräume noch einmal überprüft werden. Sind alle Rollläden heruntergefahren? Halten sich unerlaubt Personen auf dem Gelände auf? Solche Standards werden vom Kunden individuell festgelegt. Gibt es Auffälligkeiten, so reagieren die Wachhabenden der NSL umgehend gemäß individuell festgelegter Interventionskette, etwa mit Benachrichtigung des Eigentümers oder Alarmierung der Polizei in Gefahrensituationen.

Ein Vorteil: Für Außenstehende ist nicht sichtbar, wann und wie oft die virtuellen Wächterrundgänge durchgeführt werden. Täter können also keine Zeitfenster zum Zuschlagen ausspähen. Mit Paketpreisen ab 75 Euro im Monat ist der Virtual Guard zudem wesentlich preisgünstiger als ein Wachdienst vor Ort. Die Überwachungstechnik und Verbindung zur NSL lässt sich zudem auch für weitere Sicherheitslösungen nutzen.

„Mit dem Virtual Guard erweitern wir unser umfassendes Sortiment an Sicherheitsdienstleistungen um einen weiteren wichtigen Baustein“, so Angelika Riemann, Leiterin Kundenservice von Protection One mit Sitz in Meerbusch bei Düsseldorf. „Unser Anspruch ist es, unseren Kunden alle Leistungen aus einer Hand zu bieten und ihnen durch exzellenten Service das Leben so einfach wie möglich zu machen. Als zertifiziertes Mitglied des Bundesverbandes für Sicherheitstechnik (BHE), als bester Gebäudedienstleister beim Wettbewerb Top Service Deutschland 2020 sowie als Unternehmen, dessen komplettes Datenschutzmanagement nach VdS 10010 zertifiziert ist, stehen wir für maximale Kompetenz.“

„Eingreifen, bevor der Schaden da ist – dafür entwickeln wir seit 24 Jahren innovative Lösungen“, unterstreicht auch Martin Fliegen, Supervisor Technik NSL bei Protection One. „Unsere Kompetenz in der Fernüberwachung, die wir bei der Echtzeit-Intervention eindrucksvoll unter Beweis stellen, erweitern wir jetzt auch auf die allgemeine Vorbeugung von Sicherheitslücken, die im Alltag immer wieder entstehen.“