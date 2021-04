APK setzt auf Zertifizierung von Flustix

Nach einem erfolgreichen Audit wurden die Produkte Mersamid PA und Mersalen LDPE mit dem Kombisiegel von Flustix und DIN Certco ausgezeichnet. Bei beiden Granulaten konnte ein Rezyklatgehalt von 100% nachgewiesen werden, mit einer Mischung aus Post-Consumer- und Post-Industrial-Rezyklaten. Das Siegel gibt allen Herstellern und Unternehmen die Sicherheit, mit geprüft recycelten Granulaten zu arbeiten.

„Wir freuen uns, dass zwei Granulate von APK mit dem flustix RECYCLED-Siegel zertifiziert wurden und so eine transparente Kommunikation der APK mit ihren Kunden unterstützt wird. flustix teilt mit APK die Mission, Recycling statt neuer Kunststoffe zu fördern – für alle Bereiche, in denen es möglich ist. Mit ihrer innovativen Technologie leistet die APK AG nachweislich einen wichtigen und nachhaltigen Beitrag hin zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft“, so Malte Biss, Gründer von flustix.

„Die APK beschreitet mit ihrem werkstofflich lösemittelbasierten Recyclingansatz neue Wege im Kunststoffrecycling. Wir bringen höhere Qualität von Rezyklaten und reduzierten CO2-Fußabdruck zusammen. Die Nutzung unserer Rezyklate ermöglicht Produkt-zu-Produkt-Kreisläufe – auch für anspruchsvolle Anwendungen wie Kosmetikverpackungen. Und das in zertifizierter Qualität“ erläutert Klaus Wohnig, Vorstandsvorsitzender der APK AG.