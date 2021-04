Nehlsen AG erweitert Portfolio um Recyclingberatung

Mit der in Bremen ansässigen Nehlsen Consulting GmbH & Co. KG will die Nehlsen AG zukünftig ihr Angebot um die spezielle und individuelle Beratung von überregionalen Gewerbe- und Industriekunden erweitern.

Im Kern der neu gegründeten, 100%igen Nehlsen-Tochtergesellschaft gehe es um die Erstellung von komplexen Recyclingstrategien und Konzepten für neue sowie Bestandskunden der Gruppe. „Gerade im gewerblichen Umfeld gibt es zahlreiche Fragen und Richtlinien, die bei der Entsorgung auftreten und beachtet werden müssen. Mit der Nehlsen Consulting GmbH & Co. KG schaffen wir nun einen Ansprechpartner, der unsere und potenzielle Großkunden in dieser Hinsicht unterstützt“, so Geschäftsführer Timo Krause. „Es geht darum, Wertstoffkreisläufe zu schließen. Das bedeutet, wir identifizieren das optimale Recyclingpotenzial und zeigen den Unternehmen praktische Umsetzungs­möglichkeiten auf.“

Welche Recyclingwege sind die richtigen? Welche gesetzlichen Richtlinien gibt es? Welcher Behälter ist für welchen Ort und Abfall zulässig und welcher Abholrhythmus ist ratsam? Mit diesen und ähnlichen Fragen könnten sich ab sofort Gewerbe- und Industrieunternehmen aus der gesamten Bundesrepublik an die Nehlsen-Tochter wenden. Dabei reiche das Angebot von der Bestandsaufnahme sowie Prüfung und Beratung vor Ort bis zur Abstimmung mit Behörden und der Optimierung der Entsorgungskosten. Auch das Erstellen von Abfallbilanzen und eine Nachhaltigkeitsberatung zählten zum neuen Service. „Dabei ermitteln wir gemeinsam mit den Unternehmen beispielsweise den aktuellen Nachhaltigkeitsstatus und entwickeln daraus Optimierungskonzepte, geben Verpackungsberatung und schulen Mitarbeitende“, erklärt Krause.

Neben der Beratung werde die Nehlsen Consulting GmbH & Co. KG auch einige Aufgaben von bisherigen Nehlsen-Gesellschaften übernehmen, um Prozesse und Arbeitsabläufe für Kundinnen und Kunden sowie die Gruppe selbst zu optimieren. So werde die Nehlsen Consulting GmbH & Co. KG bespielsweise erster Ansprechpartner für bisherige überregionale Kunden.

Eine weitere Aufgabe der Nehlsen Consulting GmbH & Co. KG sei der Ausbau sowie die Betreuung des Nehlsen-Container-Webshops.

Die Nehlsen Consulting GmbH & Co. KG sei als Händler sowie Makler zertifiziert und zugelassen und werde EFb-zertifiziert nach ISO 14001 und 9001.