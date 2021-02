Wettbewerb zum Globalen Recycling Tag

Anlässlich des Global Recycling Tages am 18. März 2021 suchen die Verbände BDE, BDSV und VDM innovative Ideen aus der Recyclingbranche. Der Wettbewerb richtet sich insbesondere an Startups aus der DACH-Region.

Die Startups sollen mit kreativen Lösungen zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen. Ideen können den Verbänden bis zum 10. März 2021 vorgestellt werden.

Der positive Einfluss der Recyclingbranche auf den Umwelt- und Klimaschutz ist unverkennbar. Durch den Einsatz von Recyclingrohstoffen in der Produktion können immense Mengen an Ressourcen, Energie und CO 2 eingespart werden. Steigende Getrenntsammlungen und das erhöhte Bewusstsein der VerbraucherInnen für die richtige Entsorgung sorgen für die zielgerichtete Erhöhung der Qualität und Quantität von Abfällen und schützen dabei Umwelt und Klima. Ziel dieser Ausschreibung ist, das Innovationspotenzial der Recyclingbranche für Umwelt- und Klimaschutz aufzuzeigen und zu fördern. TeilnehmerInnen haben die Wahl zwischen drei Bereichen:

Kreislaufwirtschaft Metallrecycling Digitale Lösungen

Die beste Idee innerhalb der drei Bereiche wird mit einem Preis von 800 Euro belohnt, der zweite Platz erhält 500 Euro und der dritte Platz 200 Euro. Am Tag des globalen Recyclings (18. März 2021) werden die Preise an die drei GewinnerInnen verliehen und die Innovationen vorgestellt.

Für die Bewerbung benötigen die Verbände von Teilnehmern folgende Informationen:

Unternehmensbeschreibung,

Zusammenfassung (max. 1 DIN-A4-Seite) der Innovation bzw. des Projekts und

welchen Einfluss es auf einen der drei Bereiche hat,

Gründungsjahr und

Umsatzzahl.

Voraussetzung für die Teilnahme ist ebenfalls die Zusendung eines zweiminütigen Videos, in dem das Projekt vorgestellt wird.

Bewerbung können bis zum 10. März 2021 per E-Mail eingereicht werden. Nach der Beurteilung durch die Jury (Präsidenten/Geschäftsführer der Verbände) erfolgt eine Rückmeldung an die GewinnerInnen bis zum 15. März 2021. Am 18. März 2021 findet eine gemeinsame Veranstaltung mit Prämierung der GewinnerInnen durch die beteiligten Verbände statt. Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb erklären sich die Teilnehmer bereit, dass die prämierten Projekte auf Social-Media-Kanälen und in der Presse vorgestellt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.