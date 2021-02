Bilfinger und Umincorp unterzeichnen Absichtserklärung für Kunststoff-Recyclinganlagen

Ziel sei es, gemeinsam mehrere Kunststoffrecyclinganlagen zu realisieren, die auf Umincorps Magnetic Density Separation (MDS)-Technologie basieren. Das Umincorp MDS-Recyclingverfahren habe eine um 40 Prozent höhere Rückgewinnung von Kunststoffen und eine um 10 Prozent höhere Outputqualität als die derzeit verwendeten Recyclingverfahren. Die erste industrielle MDS-Recyclinganlage in Amsterdam sei bereits in Betrieb. Nun will Bilfinger Umincorp bei der Standardisierung des Anlagenkonzepts für die internationale Expansion unterstützen.

Die niederländische Tochtergesellschaft Bilfinger Tebodin soll das Engineering, die Beschaffung und die Konstruktion der MDS-Anlagen verantworten. Die deutsche Tochtergesellschaft Bilfinger Greylogix soll sie mit ihrer Expertise in der Anlagenautomatisierung und Prozesssteuerung bei der Implementierung von Fernsteuerungstechnologien in den Recyclinganlagen unterstützen, um kostengünstige Wartungslösungen zu etablieren.

Bilfinger und Umincorp streben an, als erstes gemeinsames Projekt eine zweite Anlage in den Niederlanden zu realisieren, die sich derzeit in der Entwicklung befindet. Das gemeinsame Projekt könnte den Grundstein für die internationale Expansion legen und Best Practices für Design, Engineering, Beschaffung und die Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten etablieren. Beispielsweise könnte die Installation von vorgefertigten Modulen anstelle von vielen Einzelteilen dazu beitragen, den Bau der Recyclinganlagen in Zukunft zu beschleunigen.