MVW betreut Bau der größten MBT-Anlage in Israel

Das deutsche Beratungsunternehmen MVW Lechtenberg & Partner übernimmt als Owner’s Engi- neer die technische Betreuung für den Bau einer neuen mechanisch-biologischen Verwertungsanlage in Rishon Lezion bei Tel Aviv, Israel.

Die neue Anlage – ein Joint Venture von Shikun & Binui Holdings Ltd. und Global Environmental Solutions Ltd. – soll jährlich 400.000 Tonnen Siedlungsabfälle verarbeiten können. Das entspricht etwa 10% des jährlichen anfallenden Hausmülls im gesamten Land. Die Anlage wird über eine mechanische Behandlungseinheit zur Trennung von Wertstoffen, eine anaerobe Vergärungsanlage zur Erzeugung von Biogas sowie eine Kompostierungseinheit verfügen. Damit wird sie die erste ihrer Art in Israel und die bislang größte mechanisch-biologische Verwertungsanlage im Mittleren Osten sein. Die Inbetriebnahme soll voraussichtlich 2023 erfolgen.

MVW Lechtenberg & Partner hat bereits langjährige Erfahrung bei der Umsetzung von Projekten zur Ersatzbrennstoffproduktion in Israel. Das Unternehmen unterstützte in der Vergangenheit bereits das örtliche Zementunternehmen Nesher Cement bei der Implementierung eines Lagerungs- und Abgabesystems für Sekundärbrennstoffe und übernahm darüber hinaus die Planung und Entwicklung der größten Sekundärbrennstoff-Produktionsanlage in Tel Aviv, mit einer jährlichen Kapazität zur Verarbeitung von bis zu 400.000 Tonnen Hausmüll.

Shikun & Binui und GES erzielten den Finanzabschluss mit der Bank Hapoalim für das neue Projekt Anfang des Monats. Die beiden Unternehmen gewannen die Ausschreibung des israelischen Ministeriums für Finanzbuchhaltung und Umweltschutz für den Bau und die Betreuung der mechanisch-biologischen Verwertungsanlage für Siedlungsabfälle im Jahr 2018.