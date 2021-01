Onlineseminar: Digitalisierung der Abfall-Recyclingindustrie

Steinert präsentiert in einem Onlineseminar seine Erfahrungen und Entwicklungen in der Digitalisierung der Recyclingindustrie und gibt Einblick, wie Europas größte Sortieranlage für Leichtverpackungen datenbasiert beherrschbar gemacht wurde.

Das Onlineseminar Intelligent Digital Solutions für das Abfallrecycling ist kostenlos und die Anmeldung ab jetzt möglich.

Als 2011 die erste Hyper Spectral Imaging (HSI)-Kamera die bis dahin in der Steinert UniSort PR üblichen Point to Point-Scanner ablöste, schaffte das die Basis für datenbasierte Sortierlösungen. Die 5000-fach höhere räumliche und spektrale Auflösung von 28.000.000 Pixeln ist Grundlage von Steinerts vernetzten Lösungen und bietet neue Möglichkeiten im Kampf gegen die Ressourcenknappheit. Mit der gesammelten Erfahrung aus vier UniSort-Generationen, entstand ein System um diese Daten vollständig zu verarbeiten. Alle notwendigen Bausteine sind in den Maschinen der EVO 5.0-Generation eingebaut und Kundinnen und Kunden profitieren von diesen Vorteilen:

Einer viel kürzeren Inbetriebnahme

Einer einfacheren Überwachung der Sortieranlage

Einer mobilen Zustandsüberwachung, die Reaktionszeiten bei Störungen verkürzt

KI (Künstliche Intelligenz), die beim Sortieren bisher untrennbarer Materialien hilft

Ferngesteuertes Aufspielen von Verbesserungen ohne Personaleinsatz vor Ort

Einer Roboter-basierten Qualitätskontrolle

Onlineseminar: Intelligent Digital Solutions für das Abfallrecycling

Am 26. Februar 2021 erläutert Hendrik Beel, Geschäftsführer der Steinert UniSort GmbH, anhand von Praxisbeispielen, wie Steinert gemeinsam mit seinen Kunden und Kundinnen Lösungen für hocheffiziente Sortieranlage entwickelt hat. Das Seminar findet um 11:00 auf Deutsch und um 09:00 Uhr auf Englisch statt. Hier geht es zur Anmeldung.

Webanwendung: Digital Solutions jederzeit abrufbar

In der Zwischenzeit können sich Interessierte auch in einer Webanwendung informieren. Unter www.steinertglobal.com/intelligent-digital-solutions-for-waste/ stehen die sechs Lösungen in einer grafisch aufbereiteten Form zur Verfügung.