Neuer Abbruchbagger Cat 340 UHD

Der neue Cat 340 UHD Ultra High Demolition-Bagger wurde laut Hersteller für den schwierigen Abbruch von hohen Bauwerken entwickelt und verfüge über eine um mehr als 13 % höhere Arbeitshöhe als sein Vorgänger Cat 340F UHD. Damit könne er selbst bei Bauwerken mit bis zu acht Stockwerken eingesetzt werden. Verschiedene Unterwagen-, Ausleger- und Stieloptionen sowie das große Programm an Cat Anbaugeräten für den Abbruch würden eine erhöhte Flexibilität der Maschine bieten, um die Maschinenauslastung zu maximieren. Für die schnelle Anpassung an die aktuelle erforderliche Arbeitshöhe ermögliche das einzigartige Kupplungssystem den Auslegerwechsel ohne Spezialwerkzeug in nur 15 Minuten.

Auch der Transport des rund 55 Tonnen schweren UHD-Baggers sei durch den neuen Unterwagen vereinfacht worden. Mit hydraulisch verstellbarer Spurweite ermögliche er sowohl eine hervorragende Stabilität als auch einen effizienten Transport. Ausgefahren erreiche er 4 Meter Breite mit 600 mm Bodenplatten, die sich im Transportzustand auf 3 Meter reduziere. Das neue einteilige Transport- und Wechselgestell reduziere die Transporthöhe des separat transportierten UHD-Auslegers auf weniger als 3 Meter. Der 340 UHD mit festem Unterwagen habe eine reduzierte Transporthöhe von 3403 mm, 117 mm weniger als bei der bisherigen F-Serie.

Auch der Cat 340 UHD basiere auf der Technik der Cat-Bagger der neuen Generation mit elektrohydraulischer Vorsteuerung, neu entwickelter Komfort-Kabine und zahlreichen Assistenzsystemen für mehr Effizienz und weniger Kraftstoffverbrauch.

Flexible Ausrüstung für Abbruch und Erdbau

Beim neuen Cat 340 UHD könnten die Stiele entweder mit einem Cat CW-, S-Typ- oder Pin-Anschluss geliefert werden, um die Maschine auf die verwendeten Anbaugeräte und Schnellwechsler abzustimmen. Bei den zwei verfügbaren UHD-Auslegeroptionen biete die 22-m-Front ein maximales Gewicht von 3,7 Tonnen am Stielbolzen und eine maximale horizontale Reichweite von 13,55 m. Die 25-m-Front arbeite mit einem maximalen Gewicht von 3,3 t am Stielbolzen und biete eine maximale Reichweite von 13,33 m.

An die schwindende Gebäudehöhe während des Abbruchs passe sich der Cat 340 UHD mit verschiedenen Auslegern an, bis er auch als Erdbaubagger eingesetzt werden könne. Die Hydraulikleitungen am Ausleger würden sich schnell und ohne Spezialwerkzeug von Hand an- und abkoppeln lassen, so dass der Auslegerwechsel in wenigen Minuten erfolgen könne. Bauunternehmer könnten zwischen ein- oder zweiteiligen Auslegeroptionen für hochproduktive Lkw-Beladung oder niedrigere Abbrucharbeiten wählen. Drei Stiele seien mit Längen von 2,8 m, 3,2 m und 3,9 m erhältlich. Das serienmäßige Assistenzsystem Cat Payload ermittelte die Nutzlast im Löffel in Echtzeit ohne Arbeitsunterbrechung, so dass der Fahrer beim LKW-Beladen präzise Lastziele erreichen könne. Die Caterpillar-Nutzlastauswertung soll zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2021 aktiviert werden.

Der Cat C9.3B-Motor des neuen Cat 340 UHD-Baggers habe eine Leistung von 232 kW und entspreche der EU-Abgasnorm Stufe V. Er könne sowohl mit Diesel als auch mit Biodiesel (bis zu B20) betrieben werden. Drei Motorleistungsmodi – Power, Smart und Eco – passten die Maschine an die Arbeitsanforderungen an und senken den Kraftstoffverbrauch gegenüber dem Vorgänger erheblich. Der Smart-Modus passe die Motor- und Hydraulikleistung automatisch an die Erfordernisse an, indem er bei Bedarf die maximale Leistung bereitstelle und bei weniger anspruchsvollen Aufgaben die Leistung reduziere, um Kraftstoff zu sparen. Ein neues, hocheffizientes, hydraulisches Umkehrgebläse laufe nur bei Bedarf und trägt so ebenfalls zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs bei.

Produktivität und Komfort für den Fahrer

Auf dem neuen hochauflösenden 10-Zoll-Touchscreen könne der Fahrer effizient durch die Maschinenkonfiguration und die Betriebsparameter navigieren. Die Cat-Stabilitätsüberwachung informiere den Bediener über den neuen Monitor kontinuierlich darüber, ob sich das Arbeitsgerät innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinde, und warne ihn akustisch und optisch, wenn er sich der Stabilitätsgrenze nähert. Die Anzeige reiche von 1,5 bis 100 % und ändert je nach Verhältnis ihre Länge und Farbe von grün über gelb bis rot.

Die Breite des neuen beheizten und gekühlten Premium-Sitzes sei im Vergleich zu den Vorgängermodellen um 5 % vergrößert worden, um Fahrer aller Größen bequem unterzubringen. Die neue kippbare linke Konsole verbreitere den Ein- und Ausstieg um bis zu 45 %. Die Bediener könnten die Betriebseinstellungen der Maschine programmieren, einschließlich der Joystick-Steuerung, und das System speichere jede Einstellung, basierend auf der Bediener-ID.

Der 340 UHD verfüge über eine um 30 Grad nach oben neigbare Kabine für eine komfortable Sichtlinie ohne Nackenbelastung bei Arbeiten an hohen Gebäuden. Die Abbruchkabine sei mit einer Schutzvorrichtung für herabfallende Gegenstände (FOGS) ausgestattet und verfüge über eine Front- und Dachscheibe aus P5A, 10-mm-Verbundglas für mehr Sicherheit. Die Windschutzscheibe und das Dachglas seien mit einteiligen, parallelen Scheibenwischern mit drei Intervalleinstellungen und Waschbrause ausgestattet. Die serienmäßige Rück- und Seitenkamera böten eine verbesserte Sicht auf den Arbeitsbereich auf dem Monitor in der Kabine. Ein 360-Grad-Kamerasystem aus der Vogelperspektive sei optional erhältlich.

Vereinfachte Wartung

Die Wartungsintervalle des Cat 340 UHD-Baggers seien verlängert und besser aufeinander abgestimmt worden, um die Betriebskosten zu senken und die Servicezeiten zu verkürzen. Der neue Hydraulikfilter biete eine 50 % längere Standzeit, verbessere die Filtration und hat ein Wechselintervall von 3000 Stunden, während Ablassventile den Filterwechsel erleichterten. Der Motorluftansaugfilter mit Vorabscheider biete eine doppelt so hohe Staubaufnahmekapazität. Alle Kraftstofffilter seien auf der rechten Seite der Maschine angeordnet könne würden in einem synchronisierten 1.000-Stunden-Intervall gewechselt. Der Bediener kann die Lebensdauer der Filter und die Wartungsintervalle auf dem neuen Monitor in der Kabine verfolgen.

Ein ebenerdiger Abschaltschalter unterbreche die Kraftstoffzufuhr zum Motor und schalte die Maschine ab, was die Sicherheit bei Wartungsarbeiten erhöhe. Die neue flache Motorhaube der Maschine verbessere die Sicht nach hinten und verfüge über eine weit öffnende Konstruktion für eine vereinfachte Bedienung und Ölstandskontrolle. Alle anderen Punkte der täglichen Wartungsroutine seien vom Boden aus leicht zugänglich, ebenso wie die Ventile zum Ablassen von Wasser aus dem Kraftstoffsystem und dem Kraftstofftank. Zur effizienten Entnahme von Flüssigkeitsproben für die Zeppelin-Öldiagnose seien die Zapfventile vom Boden aus zugänglich.

Technologie erhöht die Managementeffizienz (Software wird 2021 aktiviert)

Über Cat Payload hinaus sei der neue Cat 340 UHD im Betrieb mit Erdbau-Ausleger mit einer weiteren Assistenzsystemen ausgestattet, um die Produktivität zu steigern. Dazu gehörten auch Cat E-Fence zur Arbeitsraumbegrenzung und die Maschinensteuerung Cat Grade mit 2D.

Der serienmäßige Flottenmanagement Cat Product Link erfasse wichtige Betriebsdaten und den Zustand der Maschine und melde diese Daten über VisionLink an den Einsatzleiter und das Büro, was die Effizienz des Flottenmanagements erhöht. Remote Troubleshoot analysiere die von Product Link erfassten Maschinendaten zur Diagnose in Echtzeit, ohne die Produktivität der Maschine zu beeinträchtigen und spare eine Servicefahrt zum Einsatzort. Remote Flash stelle sicher, dass der Cat 340 UHD mit der aktuellsten Version der On-Board-Software arbeitet, das Aufspielen könne dabei außerhalb der Arbeitszeit erfolgen.