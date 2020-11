DS Entsorgung: Rücknahmesystem für Geräte-Altbatterien

Das neue System sei am 1. Oktober von der zuständigen Behörde in Rheinland-Pfalz als herstellereigenes Rücknahmesystem im Sinne des Batteriegesetzes genehmigt worden und seiseitdem deutschlandweit in Betrieb.

Ziel des neuen Systems sei es, die angeschlossenen Hersteller bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten zu unterstützen und damit zu einer flächendeckenden Sammlung und ordnungsgemäßen Verwertung von Geräte-Altbatterien in Deutschland beizutragen.

Laut Batteriegesetz sind Hersteller von Geräte-Batterien dazu verpflichtet, die von Händlern oder öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gesammelten Altbatterien zurückzunehmen und einer ordnungsgemäßen Verwertung zuzuführen. Dafür können sie sich einem der bestehenden Rücknahmesysteme, wie der DS Entsorgungs- und Dienstleistungs- GmbH, anschließen. Das Unternehmen mit Sitz in Mainz sei bisher auf die Rücknahme von Transportverpackungen sowie die Filial- und Standortentsorgung von Abfällen spezialisiert und Teil der Landbell Group.

„Als DS Entsorgungs- und Dienstleistungs- GmbH übernehmen wir für unsere Kunden das komplette Spektrum an Rücknahme- und Verwertungsdienstleistungen – und zwar europaweit. Das jetzt genehmigte und bereits in Betrieb befindliche herstellereigene Rücknahmesystem für Geräte-Altbatterien ist eine hervorragende Ergänzung unseres Portfolios. Dabei profitiert es von unserer ausgezeichneten Logistik und unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Transportverpackungen und Standortentsorgung. So sehen wir uns optimal aufgestellt, um den Übergang in eine Kreislaufwirtschaft aktiv zu unterstützen“, sagt Ellen Hitschler, Geschäftsführerin der DS Entsorgungs- und Dienstleistungs- GmbH.