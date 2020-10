BDSV-Jahrestagung als reine Digitalveranstaltung

Am 5. November 2020 können BDSV-Mitglieder und Gäste von 13 bis 18 Uhr unter schrottplatz.bdsv.org die Branchenveranstaltung live verfolgen, inklusive virtueller Fachausstellung.

Ursprünglich war der wichtigste Branchentreff der Stahlrecyclingwirtschaft als hybrides Veranstaltungskonzept geplant. Aufgrund der sich aktuell verschärfenden Corona-Situation wird diese nun rein digital via Live-Stream auf dem neuen BDSV Portal schrottplatz.bdsv.org veranstaltet. Auf Interaktionsmöglichkeiten müssen BDSV-Mitglieder dabei nicht verzichten, da das Portal über Kommunikationsmodule, wie z. B. die Fragen oder Chat, verfügt. Interessierte und Gäste können sich die Veranstaltung, die live in den Wagenhallen Stuttgart in einem Studio gedreht wird, ohne Interaktionsmodule anschauen. Die im Rahmen von BDSV-Jahrestagungen übliche Fachausstellung wird auch rein virtuell stattfinden. Ca. 20 außerordentliche BDSV Mitgliedsunternehmen werden Ihre Produkte und Dienstleistungen für die Stahlrecyclingwirtschaft in virtuellen Messeständen mittels Online-Medien präsentieren.

Auch in diesem Jahr wartet das Programm der BDSV Jahrestagung mit spannenden Programmpunkten und hochkarätigen Rednern auf. Durch die digitale Veranstaltung führt die Moderatorin Petra Bindl, die schon in den vergangenen Jahren die BDSV-Jahrestagungen professionell begleitet hat. Als Keynote-Speaker werden Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern, und Prof. Dr. Galina Kolev, Außenhandelsexpertin beim Institut der deutschen Wirtschaft sowie BDSV-Präsident Andreas Schwenter auftreten.

Die Programmpunkte im Überblick