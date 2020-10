Neuer 20-Tonnen-Kettenlader Cat 963

Der Cat 963 erfülle die EU-Abgasnormen der Stufe V. Mit 151 kW (202 PS) und einem Einsatzgewicht von 20,4 Tonnen soll er den 963K ersetzen.

Das Fahrerhaus des Cat 963 sei überarbeitet worden; mehr Stauraum, verbesserte Schalldämmung, der komfortabel gefederte Sitz sowie einstellbare Armlehnen und Bedienelemente würden die tägliche Arbeit erleichtern. Der 10-Zoll-Touchscreen werde intuitiv bedient, beim Rückwärtsfahren zeige er hochaufgelöst das Geschehen hinter der Maschine. Slope Indicate unterstütze den Fahrer, z. B. im Böschungsbau oder auf Halden durch die Anzeige der Maschinenneigung längs und quer direkt auf dem Display.

Die Joystick-Option biete Bedienern, die Erfahrung mit Kompaktladern haben, vertraute Bedienelemente. Alternativ komme die Maschine mit der traditionellen V-Hebel-/Fußpedalsteuerung. Bei beiden Steuerungsschemata könne der Fahrer das Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts – fein, normal, grob – je nach seinen Vorlieben oder einsatzbedingt einstellen. Ein weicheres Ansprechen der Arbeitsausrüstung und der Lenkung sowie eine verbesserte Lenkleistung verbesserten Steuerbarkeit und Arbeitskomfort. Über die Bediener-ID gespeicherte Anwendungsprofile sparten Zeit, indem sie individuell bevorzugte Maschineneinstellungen direkt aufrufen. Der Passcode biete eine optionale zusätzliche Sicherheitsstufe, indem der Bediener vor dem Start der Maschine seine ID eingeben muss. Für die Einstellung der Endstellungen der Ladeausrüstung genüg ein Knopfdruck.

Die neue Laderaupe werde von dem Motor Cat C7.1 angetrieben, der ein um 15 Prozent höheres Spitzendrehmoment als sein Vorgänger abgebe und damit unter Last mehr Leistung auf den Boden bringe. Mit dem Auto-Modus, der die Motordrehzahl an die Last anpasst, werde eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs um bis zu 10 Prozent erreicht. Im Eco-Modus werde die Motordrehzahl weiter reduziert, um den Kraftstoffverbrauch bei leichteren Anwendungen weiter zu senken. Im Power-Modus werde das Drehzahl-Niveau erhöht, um jederzeit die volle Leistung abrufen zu können.

Eine optionale Schaufel der Performance-Serie steigere die Produktivität um bis zu 20 Prozent. Ein optionaler Fusion-Schnellwechsler ermögliche schnelle Anbaugerätewechsel. Eine Vielzahl von Schaufeln, Gabeln und anderen Werkzeugen könne von den Cat Rad- und Kettenladern und anderen Fusion-kompatiblen Maschinen gemeinsam genutzt werden.

Mit LGP-Laufwerk (low ground pressure) bringe der Cat 963 noch weniger Druck auf den Boden und könne dann auch bei außergewöhnlich schlechten Bodenverhältnissen oder großen Böschungswinkeln noch effektiv arbeiten. Außerdem sei auch eine Deponie-Version verfügbar, die sich mit speziellem Unterwagen, Schutzvorrichtungen und anderen Funktionen ausgestattet für die schwierige Aufgaben in der Entsorgung eigne. In der Stahlwerks-Ausführung seien die Komponenten der Maschine und die Kabine besonders ausgestattet und geschützt für den Einsatz unter extrem hohen Temperaturen.