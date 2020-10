Willibald liefert den 400. „Shark“ aus

Wie vor etwa zwei Jahren, als der 300. Schredder ausgeliefert wurde, geht auch der 400. Shark wieder an den Willibald Servicepartner für die Region Norddeutschland und Dienstleister Raiffeisen Agil Leese eG.

Seit April ist der Shark laut Hersteller noch individueller und in der neuesten Generation als Version V mit wahlweise fünf bedarfsoptimierten Rotorvarianten erhältlich. Diese auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmten Varianten gewährleiste beste Ergebnisse in der Zerkleinerung der verschiedensten organischen Ausgangsmaterialien, wobei sich die Rotoren durch unterschiedliche Anzahl und Ausführung der Schlegelwerkzeuge unterscheiden: In der Version 1 mit einem Rotor mit 48 Schlegeln in Kombination mit kammartigen Gegenschneiden, über eine 40 Schlegel-Variante oder in der Version 3 mit 16 Doppelschlegeln mit 32 schnell tauschbaren Wechselspitzen, bis zu 32 Einzelschlegeln bei der Variante 4. Zur Biomasseaufbereitung empfehle sich die Version 5, die ein Rotor mit 10 feststehenden Schredder-Werkzeugen mit variablem Wechselspitzensystem besitzt oder alternativ Klingen mit Hacker-Qualitäten.

Neben der flexiblen Auswahl an verschiedenen Schredder-Werkzeugen biete der Shark V eine Vielzahl an weiteren Innovationen, wie beispielsweise eine neue Maschinen-Steuerung mit modifiziertem Display und passendem Handsender sowie einem komplett neuen Hydraulikkonzept und einem Überbau am Austrageband. Durch einen größeren dreiteiligen Siebkorb, der von zwei Zylindern angesteuert werde, habe der neue Zerkleinerer 30% mehr Siebfläche, und ermögliche somit auch eine bessere Qualität des Endmaterials.