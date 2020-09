Vollständig recycelbare Lebensmittelverpackungen von Mondi

Mondi will eine vollständig recycelbare, zu 80% aus Papier bestehende Verpackungslösung für Aufschnitt und Käse auf den Markt bringen.

Die neue Verpackung soll den Kunststoffverbrauch des österreichischen Milchproduzenten SalzburgMilch um etwa 40 Tonnen pro Jahr im Vergleich zu den bisher verwendeten starren Kunststoffschalen reduzieren.

Die Marke SalzburgMilch Premium und die Premium-Eigenmarke SPAR Naturpur Bio-Käsescheiben sollen künftig mit Mondi PerFORMing removable verpackt werden. Die flache Papierschale kombiniere die Recyclingfähigkeit von Papier mit den wesentlichen Barriereeigenschaften einer dünnen Kunststoffbeschichtung, um Lebensmittel frisch zu halten und Abfall zu vermeiden.

Das ursprünglich 2019 auf den Markt gebrachte Produkt konnte in österreichischen Papierrecyclingströmen wiederverwertet werden. Das weiterentwickelte Produkt bestehe nun aus Papier und vollständig entfernbarem Kunststoff, der sich leicht von der Papierschale trennen lässt, so dass in ganz Europa ein 100%iges Papierrecycling möglich ist.

Das Produkt werde lokal in Österreich hergestellt, was bedeutet, dass der Transport auf ein Minimum beschränkt und die gesamte CO₂-Bilanz reduziert wird. Das Basispapier für die Schale ist Advantage Formable, das überwiegend aus heimischem Holz hergestellt und von Mondi Frantschach produziert wird, während die Schalen von Mondi Zeltweg, beide mit Sitz in Österreich, verarbeitet und beschichtet werden.