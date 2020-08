Remondis kauft Brantner Deutschland

Rückwirkend zum 01.01.2020 hat Remondis den Recycler Brantner Deutschland übernommen. Eingeschlossen sind mehrere Standorte und der Fuhrpark. Brantner will sich aus Deutschland zurückziehen und auf Osteuropa und Österreich konzentrieren.

Zur Übernahme von Brantner Deutschland durch Remondis gehören der Hauptlogistikstandort in Jessen (Sachsen-Anhalt), der unweit gelegene Wertstoffhof in Herzberg, die Kompostierungsanlage in Jessen (Ortsteil Klossa) und der zugehörige Fuhrpark.

Das 1991 in Jessen gegründete Unternehmen ist ein Recyclingdienstleister für gewerbliche, industrielle, kommunale und private Kunden und laut Remondis bereits seit 2012 als Subunternehmen für die Remondis KG BS Klieken im Landkreis Wittenberg tätig. In diesem Rahmen sammle Brantner etwa die Hälfte der anfallenden Haushaltsabfälle, darunter Restmüll, Bio- und Papierabfälle sowie Sperrmüll. Zudem zählen der Betrieb des Wertstoffhofs und der Kompostierungsanlage zu Brantners vertraglich vereinbarten Leistungen. Die Geschichte des österreichischen Familienunternehmens Brantner reicht weiter zurück: bis ins Jahr 1936.