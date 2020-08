Bremen: Erstes wasserstoffbetriebenes Entsorgungsfahrzeug

Das von der Faun-Gruppe entwickelte Fahrzeug soll Anfang August bei der Abfallentsorgung zum Einsatz kommen und wichtige Erkenntnisse bei der Umsetzung emissionsfreier Antriebe liefern.

Vom 10. August an soll der Bluepower für rund 14 Wochen bei der Abfallentsorgung in Bremen im Testbetrieb zum Einsatz kommen und für diesen Zeitraum ein Fahrzeug mit konventionellem Antrieb ersetzen. Dr. Maike Schaefer, Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, begrüßt den Schritt: „Wir können mit dem Pilotversuch wertvolle Erfahrungen im Zusammenhang mit Wasserstoff in der Antriebstechnik sammeln. Wasserstoff aus regenerativen Energien soll ein Zukunftscluster in Bremen werden. Mit der Abfalllogistik Bremen und der Bremer Straßenbahn AG haben wir zwei Unternehmen, mit denen wir diese Technik erproben können. Ein echtes Zukunftsthema!“



Die Bluepower-Fahrzeuge der Faun-Gruppe bieten eine hundert Prozent elektrische und emissionsfreie Lösung für Entsorgungsfahrzeuge und Kehrmaschinen. „Der Bluepower läuft mit einem von uns entwickeltem Antrieb, bei dem wir Wasserstoffbrennstoffzellen- und Batterie-Technologie kombinieren. Unser Ziel sind hundert Prozent emissionsfreie Städte für alle. Ich stelle mir eine energiesorglose Zukunft vor. Nur mit Wasserstoff werden wir einen klimaneutralen Verkehrssektor erreichen.“, sagt Patrick Hermanspann, CEO der Faun-Gruppe.

Die Energie aus Wasserstoff werde für den Antrieb der Fahrzeuge genutzt. Wasserstoff sei leicht und könne wie die heutigen Kraftstoffe getankt werden. Somit seien keine langandauernden Batterieladungen mehr notwendig. Bereits ab 2021 sollen die Fahrzeuge in Serie produziert werden.



In fünf Jahren sollen bereits mehr Müllfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb das Faun-Werk verlassen als mit Dieselantrieb.